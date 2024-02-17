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أسواق



مالتيميديا



اقتصاد عالمى



النقل والملاحة



استثمار وأعمال



الطاقة



اقتصاد أخضر



مقالات الرأي



اقتصاد مصر



عقارات



المسؤولية المجتمعية



بنوك

بورصة وشركات

آخر الأخبار

اقتصاد مصر وزيرة التخطيط:“انطلاق” حققت خطوات واسعة في تحسين مناخ ريادة الأعمال بالسوق المصرية البنك المركزى: وديعة عربية جديدة بقيمة 600 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023 وزيرة الهجرة: مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج “الهجرة”: مطالب بطرح مبادرة لبيع الأراضى الزراعية للمصريين فى الخارج بالدولار

بورصة وشركات

بنوك

استثمار وأعمال

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MENAFN - Al-Borsa News) قالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباجانوا، إنه من خلال الاستفادة من آليات التمويل المُبتكرة وتعزيز ممارسات الاستثمار المسئولة، يمكن للمؤسسات" />







السبت, فبراير 17, 2024لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى الاتحاد الإفريقي: يمكن للمؤسسات المالية إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في القارة كتب : البورصة خاص السبت 17 فبراير 2024

الاتحاد الإفريقي ؛ الاتحاد الإفريقى ؛ الاتحاد الأفريقي ؛ الاتحاد الأفريقى

قالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي ، مونيك نسانزاباجانوا، إنه من خلال الاستفادة من آليات التمويل المُبتكرة وتعزيز ممارسات الاستثمار المسئولة، يمكن للمؤسسات المالية للاتحاد، إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لرأس المال البشري والموارد الطبيعية في إفريقيا، ودفع التحول الاقتصادي.

ورحبت مونيك – في تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم- برؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في القمة السابعة والثلاثين للاتحاد المنعقدة لمدة يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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