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الاتحاد الإفريقي: يمكن للمؤسسات المالية إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في القارة

2/17/2024 2:18:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباجانوا، إنه من خلال الاستفادة من آليات التمويل المُبتكرة وتعزيز ممارسات الاستثمار المسئولة، يمكن للمؤسسات" />





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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى الاتحاد الإفريقي: يمكن للمؤسسات المالية إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في القارة كتب : البورصة خاص السبت 17 فبراير 2024

الاتحاد الإفريقي ؛ الاتحاد الإفريقى ؛ الاتحاد الأفريقي ؛ الاتحاد الأفريقى

قالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي ، مونيك نسانزاباجانوا، إنه من خلال الاستفادة من آليات التمويل المُبتكرة وتعزيز ممارسات الاستثمار المسئولة، يمكن للمؤسسات المالية للاتحاد، إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لرأس المال البشري والموارد الطبيعية في إفريقيا، ودفع التحول الاقتصادي.

ورحبت مونيك – في تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم- برؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في القمة السابعة والثلاثين للاتحاد المنعقدة لمدة يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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