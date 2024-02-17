الاتحاد الإفريقي: يمكن للمؤسسات المالية إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في القارة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباجانوا، إنه من خلال الاستفادة من آليات التمويل المُبتكرة وتعزيز ممارسات الاستثمار المسئولة، يمكن للمؤسسات" />
السبت, فبراير 17, 2024
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لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية اقتصاد عالمى الاتحاد الإفريقي: يمكن للمؤسسات المالية إطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في القارة كتب : البورصة خاص السبت 17 فبراير 2024
الاتحاد الإفريقي ؛ الاتحاد الإفريقى ؛ الاتحاد الأفريقي ؛ الاتحاد الأفريقى
قالت نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي ، مونيك نسانزاباجانوا، إنه من خلال الاستفادة من آليات التمويل المُبتكرة وتعزيز ممارسات الاستثمار المسئولة، يمكن للمؤسسات المالية للاتحاد، إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لرأس المال البشري والموارد الطبيعية في إفريقيا، ودفع التحول الاقتصادي.
ورحبت مونيك – في تغريدة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، اليوم- برؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في القمة السابعة والثلاثين للاتحاد المنعقدة لمدة يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
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