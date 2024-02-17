4.1 مليار جنيه أرباح هيئة التنمية الصناعية العام المالى الماضى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حققت هيئة التنمية الصناعية صافى ربح قدره 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بحسب بيانات الحساب الختامى الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه.
وبذلك تكون الأرباح المحققة 10 أضعاف المستهدفة فى الموازنة والبالغة عند 400 مليون جنيه.
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وبحسب البيانات بلغت إيرادات الهيئة خلال العام المالى الماضى 6.12 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه ربط الموازنة.
وجاءت الزيادة فى الإيرادات بدعم من زيادة الإيرادات والأرباح الأخرى إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 200 مليون جنيه ربط الموازنة.
كما زادت إيرادات النشاط إلى 1.54 مليار جنيه مقابل 420 مليون جنيه ربط الموازنة.
فيما جاءت إيرادات واستثمارات الفوائد أقل من ربط الموازنة البالغ 180 مليون جنيه مسجلة 11.6 مليون جنيه.
وارتفعت المصروفات إلى 2.04 مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه ربط الموازنة.
وزاد بند الأعباء والخسائر إلى 1.699 مليار جنيه مقابل 80 مليون جنيه ربط الموازنة.
كما زادت الأجور إلى 221.8 مليون جنيه مقابل 160 مليون جنيه كانت مستهدفة.
وبلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الماضى 23.5 مليون جنيه مقابل 682.5 مليون جنيه استهدفتها موازنة الهيئة العام المالى الماضى.
وبحسب الموازنة التخطيطية للهيئة عن العام المالى الحالى من المستهدف تحقيق أرباح بقيمة 500 مليون جنيه.
ووفق البيانات التى أطلعت عليها“البورصة” يبلغ إجمالى أصول قطاع الصناعة والبترول والتعدين 27.5 مليار جنيه مقابل 25.3 مليار جنيه العام المالى 2021/2022.
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