4.1 مليار جنيه أرباح هيئة التنمية الصناعية العام المالى الماضى

MENAFN - Al-Borsa News) حققت هيئة التنمية الصناعية صافى ربح قدره 4.1 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بحسب بيانات الحساب الختامى الذى حصلت“البورصة” على نسخة منه.

وبذلك تكون الأرباح المحققة 10 أضعاف المستهدفة فى الموازنة والبالغة عند 400 مليون جنيه.

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وبحسب البيانات بلغت إيرادات الهيئة خلال العام المالى الماضى 6.12 مليار جنيه مقابل 800 مليون جنيه ربط الموازنة.

وجاءت الزيادة فى الإيرادات بدعم من زيادة الإيرادات والأرباح الأخرى إلى 4.6 مليار جنيه مقابل 200 مليون جنيه ربط الموازنة.

كما زادت إيرادات النشاط إلى 1.54 مليار جنيه مقابل 420 مليون جنيه ربط الموازنة.

فيما جاءت إيرادات واستثمارات الفوائد أقل من ربط الموازنة البالغ 180 مليون جنيه مسجلة 11.6 مليون جنيه.

وارتفعت المصروفات إلى 2.04 مليار جنيه مقابل 400 مليون جنيه ربط الموازنة.

وزاد بند الأعباء والخسائر إلى 1.699 مليار جنيه مقابل 80 مليون جنيه ربط الموازنة.

كما زادت الأجور إلى 221.8 مليون جنيه مقابل 160 مليون جنيه كانت مستهدفة.

وبلغت الاستخدامات الاستثمارية للهيئة خلال العام المالى الماضى 23.5 مليون جنيه مقابل 682.5 مليون جنيه استهدفتها موازنة الهيئة العام المالى الماضى.

وبحسب الموازنة التخطيطية للهيئة عن العام المالى الحالى من المستهدف تحقيق أرباح بقيمة 500 مليون جنيه.

ووفق البيانات التى أطلعت عليها“البورصة” يبلغ إجمالى أصول قطاع الصناعة والبترول والتعدين 27.5 مليار جنيه مقابل 25.3 مليار جنيه العام المالى 2021/2022.