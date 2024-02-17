إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة في رفح

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة ؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش، وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأكد المحافظ أن المنطقة، التي يجري إقامتها وتجهيزها، تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدراية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.

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وأشار إلى أن القوات المسلحة هي من تقوم بإنشاء المنطقة اللوجستية في رفح؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش، وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأعلن المحافظ عن وصول المساعدات الخاصة بقطاع غزة إلى المحافظة عن طريق البر والبحر والجو؛ حيث تصل إلى المحافظة الشاحنات بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.





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