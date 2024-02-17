إقامة منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة في رفح

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة إن القوات المسلحة تقيم منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة ؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش، وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.
وأكد المحافظ أن المنطقة، التي يجري إقامتها وتجهيزها، تضم أماكن لانتظار الشاحنات ومخازن مؤمنة ومكاتب إدراية وأماكن مبيت للسائقين وتزويدها بوسائل المعيشية والكهرباء.
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وأشار إلى أن القوات المسلحة هي من تقوم بإنشاء المنطقة اللوجستية في رفح؛ وذلك لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجوده بالعريش، وعلى الطرق بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.
وأعلن المحافظ عن وصول المساعدات الخاصة بقطاع غزة إلى المحافظة عن طريق البر والبحر والجو؛ حيث تصل إلى المحافظة الشاحنات بالطريق البري، بجانب وصول السفن عن طريق ميناء العريش البحري مع وصول الطائرات عبر مطار العريش الدولي.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107864322
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