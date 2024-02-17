تخزين الغاز في أوكرانيا يسهل المراهنات على قطاع الطاقة

MENAFN - Al-Borsa News) تمكنت أوروبا من النجاة من شتاء واحد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.. لكن رغم انخفاض أسعار الغاز بشكل كبير، فمن المؤكد أنها سترتفع مجددًا خلال الأشهر الأكثر برودة المقبلة، وبالتالي، إذا اشترى تجار السلع بأسعار منخفضة جدًا خلال الصيف، فيمكنهم تقديم تسليم مستقبلي بأسعار أعلى بكثير في السوق الآجلة، وللتمكن من إنجاح الصفقة، كل ما احتاجوه هو مكان لتخزين المنتج، حسب ما أوضحته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

وكانت القدرة السرية للاتحاد الأوروبي ممتلئة تقريبا، وكان من الممكن أن يكون وضع الغاز في الناقلات البحرية مكلفاً، لكن الحل الذي توصلوا إليه كان غير تقليدي، وهو ضخ 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي شرقاً نحو أوكرانيا .

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والواقع أن المحللين افترضوا في الربيع الماضي أن الشركات ستحتاج إلى تأمين مضمون ضد الحرب من قبل الحكومة حتى تتمكن من المجازفة بمثل هذه الصفقة، ولكن بحلول يونيو الماضي، كان الفارق بين أسعار الصيف والشتاء قد اتسع بما يكفي بحيث بدت المراهنة تستحق العناء.

وكان النظام الجمركي السخي في أوكرانيا فيما يتعلق بالتخزين قصير الأجل، إضافة إلى الوعود بعدم مصادرة الغاز بموجب الأحكام العرفية، سبباً في تزويد التجار بحوافز إضافية.

وساعدت الصفقة الناتجة في الحفاظ على مخزون احتياطيات الاتحاد الأوروبي طوال فصل الشتاء، مما أدى إلى خفض أسعار الغاز بجميع أنحاء القارة. كما أنها وفرت أرباحًا جيدة للشركات المعنية.

ويقدر أكوس لوس، من جامعة كولومبيا، أن التجار حققوا ما يصل إلى 300 مليون يورو (320 مليون دولار) من هذه الصفقة، والآن تبدو الصفقة وكأنها اختبار لاستراتيجية الطاقة المستقبلية في أوروبا.

وتعد أوكرانيا موطنًا لثاني أكبر قدرة لتخزين الغاز في القارة، بعد روسيا، بإجمالي يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب، كما أنها تتمتع بمساحة تخزين أكبر من الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا، التي تتمتع بنحو 24 مليار متر مكعب، وتتجاوز بولندا المجاورة بفارق عشر مرات السعة.

وبعد أن تم تطوير معظم هذه المرافق كجزء من البنية التحتية للطاقة في الاتحاد السوفييتي، فإنها تتجاوز بشكل كبير الاحتياجات المحلية لأوكرانيا، كمأ أن الاتحاد الأوروبي والحكومة الأوكرانية يحرصان على تفعيل المبادرة.

وصرح دينيس شميهال، رئيس وزراء أوكرانيا، بأنه يريد تحويل بلاده إلى“ميناء آمن للغاز” في أوروبا، وعرضت شركة“نافتوجاز”، وهي شركة طاقة مملوكة للدولة، ما يصل إلى نصف مساحة التخزين الخاصة بها لشركات الطاقة الأوروبية، كما يستعد المتداولون الآن لتكرار صفقات العام الماضي بأحجام أكبر هذا الربيع، بدءًا من تاريخ سابق.

والتزمت الشركات المشاركة في هذه الصفقة الصمت وهذا يرجع جزئيًا إلى أسباب أمنية، وكانت“ترافيجورا”، وهي شركة السلع العملاقة، الشركة الوحيدة التي تأكدت مشاركتها، لكن تقارير“نافتوجاز” تفيد بأن أكثر من 100 شركة أوروبية استفادت من مواقع التخزين التابعة لها.

كما تقول ناتاشا فيلدنج، من شركة“أرجوس ميديا”، وهي شركة معلومات عن الطاقة، إن هذه الشركات تشمل“شركات الطاقة الكبيرة ذات المكاتب التجارية وشركات المرافق المحلية الأصغر حجماً في شرق أوروبا”، موضحة أن الأخير يمكن أن يحقق أقصى استفادة من هذه الصفقة.

ولا تفتقر دول مثل مولدوفا وسلوفاكيا إلى سعتها الكبيرة للتخزين فحسب، بل إنها تظل أيضاً تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، الذي يجري تسليمه من خلال أوكرانيا بموجب اتفاقية عبور طويلة الأجل، والتي من المقرر أن تنتهي في ديسمبر.

ورغم أن مشاكل الطاقة في أوروبا أصبحت أقل حدة، فإن التخزين يوفر وسيلة للتحوط ضد أي اضطرابات في المستقبل.

وتتطلع أوكرانيا إلى المستقبل أيضاً، إذ لاتزال البلاد تتلقى ما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً من الشركات الروسية، التي تستخدم خطوط الأنابيب التابعة لها لتوصيل الغاز بموجب اتفاقية العبور الحالية.

وبمجرد انتهاء هذا الاتفاق، تعتزم الحكومة تعويض بعض النقص باستخدام رسوم التخزين التي تدفعها الشركات الغربية، وثمة أيضاً اعتبار آخر بالنسبة لزعماء أوكرانيا، وكلما تمكنت هذه الدول من دمج صناعة الطاقة في بلادها مع الأسواق الأوروبية، زادت استثمارات الاتحاد الأوروبي في الدفاع عنها، وفي الوقت الذي يبدو فيه الدعم من حلفائهم هشًا، فإن ذلك الأمر يستحق الكثير.