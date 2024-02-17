41 شركة تشترى 122.2 ألف قنطار قطن فى مزاد الوجه البحرى

MENAFN - Al-Borsa News) فازت 41 شركة في المزاد الذى قامت به الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى سموحة، الخميس الماضى، بشراء 122.195 ألف قنطار من قطن الزهر.

وقال مصدر لـ“البورصة” إن أعلى سعر للصنف“جيزة 96” بالمزاد بلغ 16.40 ألف جنيه للقنطار، فيما كان 14.7 ألف جنيه للصنف“جيزة 94“، و16 ألف جنيه لـ”جيزة 92′′، و14.2 ألف جنيه لـ”جيزة 86′′، و13.95 ألف جنيه لـ”جيزة97”.

موضوعات3 شركات تفوز بتوريد 180 ألف طن قمح مستورد لـ”السلع التموينية” الحكومة تجهز للتشغيل التجريبى لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الوكيل: يجب تنمية القطاع الصناعى من أجل التصدير وليس إحلال الواردات

أوضح المصدر أن 11 شركة فازت مزاد محافظة الشرقية بشراء 22.255 ألف قنطار القطن“سوبر جيزة 94”.

وتشمل الشركات الفائزة شركات“الإخلاص”، و”يارن”، و”الرباعية”، و”العمدة”، و”الكريم”، و”مصر”، و”أبو العينين”، و”النيل الحديثة”، و”الكان”.

وتراوحت الأسعار داخل المزايدة بين 14.20 ألف جنيه للقنطار و14.42 ألف جنيه، ويعد أقل سعر مقدم من شركتى“الفرج” و”مصر”بينما اشترت شركة أبو العينين بأعلى سعر.

وذكر أنه تم تجميع القطن من خلال 8 مراكز إدارية داخل المحافظة تشمل مركز صان الحجر، ومركز أبو كبير، و”الحسينية”، و”الزقازيق”، و”ديرب نجم”، و”منيا القمح” و”أولاد صقر”، وكفر صقر”.

وحددت مصر الأسبوع الماضى سعر ضمان القطن خلال العام المالى المقبل، بنحو 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.