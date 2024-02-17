41 شركة تشترى 122.2 ألف قنطار قطن فى مزاد الوجه البحرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
فازت 41 شركة في المزاد الذى قامت به الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى سموحة، الخميس الماضى، بشراء 122.195 ألف قنطار من قطن الزهر.
وقال مصدر لـ“البورصة” إن أعلى سعر للصنف“جيزة 96” بالمزاد بلغ 16.40 ألف جنيه للقنطار، فيما كان 14.7 ألف جنيه للصنف“جيزة 94“، و16 ألف جنيه لـ”جيزة 92′′، و14.2 ألف جنيه لـ”جيزة 86′′، و13.95 ألف جنيه لـ”جيزة97”.
موضوعات متعلقة
3 شركات تفوز بتوريد 180 ألف طن قمح مستورد لـ”السلع التموينية” الحكومة تجهز للتشغيل التجريبى لمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الوكيل: يجب تنمية القطاع الصناعى من أجل التصدير وليس إحلال الواردات
أوضح المصدر أن 11 شركة فازت مزاد محافظة الشرقية بشراء 22.255 ألف قنطار القطن“سوبر جيزة 94”.
وتشمل الشركات الفائزة شركات“الإخلاص”، و”يارن”، و”الرباعية”، و”العمدة”، و”الكريم”، و”مصر”، و”أبو العينين”، و”النيل الحديثة”، و”الكان”.
وتراوحت الأسعار داخل المزايدة بين 14.20 ألف جنيه للقنطار و14.42 ألف جنيه، ويعد أقل سعر مقدم من شركتى“الفرج” و”مصر”بينما اشترت شركة أبو العينين بأعلى سعر.
وذكر أنه تم تجميع القطن من خلال 8 مراكز إدارية داخل المحافظة تشمل مركز صان الحجر، ومركز أبو كبير، و”الحسينية”، و”الزقازيق”، و”ديرب نجم”، و”منيا القمح” و”أولاد صقر”، وكفر صقر”.
وحددت مصر الأسبوع الماضى سعر ضمان القطن خلال العام المالى المقبل، بنحو 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحرى.
MENAFN17022024000202011048ID1107864320
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.