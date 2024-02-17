البنك المركزى: وديعة عربية جديدة بقيمة 600 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت ديون الدول العربية لدى مصر إلى 48.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع 46.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
وزادت أرصدة الودائع العربية قصيرة الأجل المودعة لدى البنك المركزى بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 16 مليار دولار مقارنة مع 15.4 مليار دولار فى يونيو 2023، لكن البنك لم يفصح عن الدولة المودعة، أو ما إذا كان ذلك تحت حساب تنفيذ إحدى صفقات برنامج الطروحات الحكومية.
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واستحوذت الإمارات على 22.2 مليار دولار من الديون العربية على مصر مقابل 20.9 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مبادل عملة بقيمة 1.4 مليار دولار مع الإمارات، فى سبتمبر الماضى.
ومددت أكبر مُقرض لمصر وديعة كانت مستحقة فى أغسطس 2023 إلى نوفمبر 2024، كما أعادت جدولة وديعة بقيمة 692 مليون دولار لتستحق فى أغسطس 2027 بدلًا من يوليو وأغسطس 2027.
كما ارتفعت ودائع السعودية مع مصر نحو 300 مليون دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار مقارنة مع 12.2 مليار دولار فى يونيو.
فيما استقرت قروض الكويت عند 7.1 مليار دولار وقطر عند 4 مليارات دولار، بعدما مددت وديعة كانت مُستحقة فى سبتمبر 2023 لمدة عام.
وزادت قروض الدول العربية الأخرى بنحو 600 مليون دولار إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع مليارى دولار بنهاية يونيو 2023.
وكشف البنك المركزى أن مصر سددت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 8.2 مليار دولار، وأن نصيب الفرد من الدين الخارجى ارتفع إلى 1444.5 دولار مقابل 1360.7 دولار فى سبتمبر 2022.
ورغم أن صافى اقتراض مصر بلغ نحو 900 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضى، لكن الدين الخارجى انخفض نحو 206 ملايين دولار متأثرًا بانخفاض العملات الأخرى أمام الدولار والتى تمثل نحو 31.7% من الديون على مصر.
ويتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار قروض متوسطة وطويلة الأجل فى 2024، بخلاف 30.3 مليار دولار قروض قصيرة الأجل لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية.
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