البنك المركزى: وديعة عربية جديدة بقيمة 600 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت ديون الدول العربية لدى مصر إلى 48.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة مع 46.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.

وزادت أرصدة الودائع العربية قصيرة الأجل المودعة لدى البنك المركزى بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 16 مليار دولار مقارنة مع 15.4 مليار دولار فى يونيو 2023، لكن البنك لم يفصح عن الدولة المودعة، أو ما إذا كان ذلك تحت حساب تنفيذ إحدى صفقات برنامج الطروحات الحكومية.

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واستحوذت الإمارات على 22.2 مليار دولار من الديون العربية على مصر مقابل 20.9 مليار دولار فى يونيو الماضى.

وكانت مصر قد وقعت اتفاقية مبادل عملة بقيمة 1.4 مليار دولار مع الإمارات، فى سبتمبر الماضى.

ومددت أكبر مُقرض لمصر وديعة كانت مستحقة فى أغسطس 2023 إلى نوفمبر 2024، كما أعادت جدولة وديعة بقيمة 692 مليون دولار لتستحق فى أغسطس 2027 بدلًا من يوليو وأغسطس 2027.

كما ارتفعت ودائع السعودية مع مصر نحو 300 مليون دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار مقارنة مع 12.2 مليار دولار فى يونيو.

فيما استقرت قروض الكويت عند 7.1 مليار دولار وقطر عند 4 مليارات دولار، بعدما مددت وديعة كانت مُستحقة فى سبتمبر 2023 لمدة عام.

وزادت قروض الدول العربية الأخرى بنحو 600 مليون دولار إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع مليارى دولار بنهاية يونيو 2023.

وكشف البنك المركزى أن مصر سددت خلال الربع الأول من العام المالى الحالى نحو 8.2 مليار دولار، وأن نصيب الفرد من الدين الخارجى ارتفع إلى 1444.5 دولار مقابل 1360.7 دولار فى سبتمبر 2022.

ورغم أن صافى اقتراض مصر بلغ نحو 900 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضى، لكن الدين الخارجى انخفض نحو 206 ملايين دولار متأثرًا بانخفاض العملات الأخرى أمام الدولار والتى تمثل نحو 31.7% من الديون على مصر.

ويتعين على مصر سداد 34.94 مليار دولار قروض متوسطة وطويلة الأجل فى 2024، بخلاف 30.3 مليار دولار قروض قصيرة الأجل لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية.