توسعات حذرة للشركات المستفيدة من المقاطعة خوفًا من تراجع المقاطعة

قالت عدد من الشركات المستفيدة من حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للغزو الإسرائيلي لقطاع غزة ، إن عدم وضوح الرؤية بالسوق المحلى بشأن استمرار حملات المقاطعة من عدمه، دفعها إلى إرجاء تنفيذ توسعات جديدة، والاكتفاء بالتصنيع لدى الغير فى الوقت الحالى.

قال سليمان حمدان مدير عام شركة فايف دايز للعصائر، إن زيادة الطلب على منتجات الشركة أكثر من المعدل الطبيعى فى الصيف المقبل من الممكن أن يدفع الشركة للتعبئة والتصنيع بإحدى الشركات المصرية الأخرى أو ضخ استثمارات جديدة لإنشاء مصنع جديد. أضاف لـ ((البورصة))، أن حجم الإقبال على الشركة من المتوقع أن يرتفع فى خلال الصيف المقبل بنسبة 10%، كما تتطلع لزيادة منافذ البيع فى أماكن متعددة بالمحافظات منها الإسكندرية التى يتزايد عليها الطلب. قال يوسف طلعت رئيس مجلس إدارة شركة سبيروسباتس، إن الشركة لجأت لتعبئة منتجاتها فى مصنع شركة ((منتجات مياه مصر))، وهى شركة مصرية تعمل أيضًا فى تعبئة منتجات مياه ((أكوا دلتا)). أضاف، أن القرار جاء عقب حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والغربية التى عززت من نمو الإقبال على المنتج خلال الـ 5 شهور الماضية الأمر الذى اضطر الشركة لتصنيع منتجاتها لدى الغير. ذكر، أن الشركة تعتزم إضافة مشروبات ((الكولا)) و((الكولا دايت)) مع بداية العام الجارى فضلا عن إطلاق منتجين ((دايت)) من النكهات الحالية للشركة والبالغ عددها 6 نكهات ضمن خطة توسع تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى

قال منير مسعود، رئيس شركة مصر كافيه لتصنيع القهوه ومنتجاتها، إن“مصر كافيه”، إن ضخ استثمارات فى شراء خطوط إنتاج يتوقف على التأكد من شريحة المستهلكين التى امتنعت عن شراء منتجات العلامات الداعمة للغزو ووجهت ضفتها إلى المنتجات المحلية.

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أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا، بالتزامن مع حملات المقاطعة، وارتفاع الطلب على المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء.

طالب الشركات بالحفاظ على المستهلكين الجدد من خلال تطوير المنتج بشكل دائم طبقًا لمعاير ومواصفات المنتجات المشهورة والتى تنال ثقة المستهلكين.

قال رمضان أبو زيد، عضو المكتب التنفيذى لشركة“ديسباسيتو” لتصنيع الشيكولاته، إن الشركة تسير فى خطتها التوسعية كما رسمتها قبل انتشار حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للغزو الاسرائيلى على فلسطين وتلك الحملات سرعت من وتيرة تنفيذ الخطة ودعمتها بزيادة الطلب الملحوظ. لفت إلى أن توسعات الشركة جاءت من منطلق الاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة، وإحلالها بمنتجات محلية بنفس ذات جودة ومواصفات التصنيع، ما جعلها لاقت إقبالا كبيرا وارتفاعا فى حجم المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية. أوضح أن الشركة مستمرة فى إضافة 4 خطوط انتاج، وتم التعاقد عليها وفى انتظار استيرادها للبدء فى أعمال التركيبات والتشغيل التجريبى، ثم الانتقال الى مرحلة التشغيل التجارى ورفع الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب المرتفع حاليا. لفت إلى أن التصنيع لدى الغير يأتى من قبل الشركات التى دعمتها حملات المقاطعة، وعندها حالة من التخوف حال حدوث هدنة وانتهاء حملات المقاطعة فتفقد جزءا من مستهلكيها وتخسر الاستثمارت التى ضختها.