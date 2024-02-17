توسعات حذرة للشركات المستفيدة من المقاطعة خوفًا من تراجع المقاطعة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((سبيروسباتس)) تلجأ لتعبئة منتجاتها فى مصنع بشركة ((منتجات مياه مصر))
قالت عدد من الشركات المستفيدة من حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للغزو الإسرائيلي لقطاع غزة ، إن عدم وضوح الرؤية بالسوق المحلى بشأن استمرار حملات المقاطعة من عدمه، دفعها إلى إرجاء تنفيذ توسعات جديدة، والاكتفاء بالتصنيع لدى الغير فى الوقت الحالى.
قال سليمان حمدان مدير عام شركة فايف دايز للعصائر، إن زيادة الطلب على منتجات الشركة أكثر من المعدل الطبيعى فى الصيف المقبل من الممكن أن يدفع الشركة للتعبئة والتصنيع بإحدى الشركات المصرية الأخرى أو ضخ استثمارات جديدة لإنشاء مصنع جديد. أضاف لـ ((البورصة))، أن حجم الإقبال على الشركة من المتوقع أن يرتفع فى خلال الصيف المقبل بنسبة 10%، كما تتطلع لزيادة منافذ البيع فى أماكن متعددة بالمحافظات منها الإسكندرية التى يتزايد عليها الطلب. قال يوسف طلعت رئيس مجلس إدارة شركة سبيروسباتس، إن الشركة لجأت لتعبئة منتجاتها فى مصنع شركة ((منتجات مياه مصر))، وهى شركة مصرية تعمل أيضًا فى تعبئة منتجات مياه ((أكوا دلتا)). أضاف، أن القرار جاء عقب حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية والغربية التى عززت من نمو الإقبال على المنتج خلال الـ 5 شهور الماضية الأمر الذى اضطر الشركة لتصنيع منتجاتها لدى الغير. ذكر، أن الشركة تعتزم إضافة مشروبات ((الكولا)) و((الكولا دايت)) مع بداية العام الجارى فضلا عن إطلاق منتجين ((دايت)) من النكهات الحالية للشركة والبالغ عددها 6 نكهات ضمن خطة توسع تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلى مسعود:“مصر كافيه” تعمل بكامل طاقتها بالتزامن مع استمرار الحملات
قال منير مسعود، رئيس شركة مصر كافيه لتصنيع القهوه ومنتجاتها، إن“مصر كافيه”، إن ضخ استثمارات فى شراء خطوط إنتاج يتوقف على التأكد من شريحة المستهلكين التى امتنعت عن شراء منتجات العلامات الداعمة للغزو ووجهت ضفتها إلى المنتجات المحلية.
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أضاف لـ”البورصة” أن الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا، بالتزامن مع حملات المقاطعة، وارتفاع الطلب على المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء.
طالب الشركات بالحفاظ على المستهلكين الجدد من خلال تطوير المنتج بشكل دائم طبقًا لمعاير ومواصفات المنتجات المشهورة والتى تنال ثقة المستهلكين.
قال رمضان أبو زيد، عضو المكتب التنفيذى لشركة“ديسباسيتو” لتصنيع الشيكولاته، إن الشركة تسير فى خطتها التوسعية كما رسمتها قبل انتشار حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للغزو الاسرائيلى على فلسطين وتلك الحملات سرعت من وتيرة تنفيذ الخطة ودعمتها بزيادة الطلب الملحوظ. لفت إلى أن توسعات الشركة جاءت من منطلق الاستغناء عن بعض المنتجات المستوردة، وإحلالها بمنتجات محلية بنفس ذات جودة ومواصفات التصنيع، ما جعلها لاقت إقبالا كبيرا وارتفاعا فى حجم المبيعات مقارنة بالأعوام الماضية. أوضح أن الشركة مستمرة فى إضافة 4 خطوط انتاج، وتم التعاقد عليها وفى انتظار استيرادها للبدء فى أعمال التركيبات والتشغيل التجريبى، ثم الانتقال الى مرحلة التشغيل التجارى ورفع الطاقة الإنتاجية بما يتماشى مع الطلب المرتفع حاليا. لفت إلى أن التصنيع لدى الغير يأتى من قبل الشركات التى دعمتها حملات المقاطعة، وعندها حالة من التخوف حال حدوث هدنة وانتهاء حملات المقاطعة فتفقد جزءا من مستهلكيها وتخسر الاستثمارت التى ضختها.
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