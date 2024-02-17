وزير النقل يبحث مع البنك الدولي تنفيذ المشروعات القائمة والمستقبلية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث كامل الوزير وزير النقل، مع وفد البنك الدولي برئاسة جوانجزي تشن نائب رئيس البنك للبنية التحتية، التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية وذلك خلال لقاء حضره قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
وأشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكداً استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن.
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من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات النقل المختلفة.
وناقش الجانبان مستجدات مشروعات تطوير نظم الإشارات على عدد من الخطوط حيث تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطي القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم وبني سويف / أسيوط بطول 250 ويجري الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم.
كما بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاثة مشاريع الأول هو إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي بطول 68 كم بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.
واستعرض اللقاء انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي/ 6 أكتوبر ومد أعمال الجسور والانتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد ويجري مراجعته من قبل الاستشاري العام.
وأكد وزير النقل أهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي (القاهرة الإسكندرية) ويخدم الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة مثل مشروعات مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي BRT الذي سيتم تنفيذه على الطريق الدائري وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل المختلفة.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المشروعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى التعاون مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة.
وشهدت زيارة وفد البنك الدولي عددا من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يتم التعاون فيها بين الجانبين ومنها محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، ومركز السيطرة والتحكم لخط القاهرة الإسكندرية وبرج الشمال الذي يتحكم في محطة القاهرة للسكك الحديدية كما تم زيارة متحف السكك الحديدية.
المصدر:
MENAFN17022024000202011048ID1107864316
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