وزير النقل يبحث مع البنك الدولي تنفيذ المشروعات القائمة والمستقبلية

MENAFN - Al-Borsa News) بحث كامل الوزير وزير النقل، مع وفد البنك الدولي برئاسة جوانجزي تشن نائب رئيس البنك للبنية التحتية، التقدم في معدلات تنفيذ المشروعات المشتركة الحالية وذلك خلال لقاء حضره قيادات وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

وأشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، مؤكداً استمرار التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات المستقبلية التي تخدم المواطن.

موضوعاتتداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط 10 مليارات جنيه حجم أعمال 3 شركات تابعة لـ”القابضة للطرق” بـ2022-2023 خط“MSC” الملاحى يخطط لضخ استثمارات في المشروعات اللوجيستية بمصر

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي للبنية التحتية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات النقل المختلفة.

وناقش الجانبان مستجدات مشروعات تطوير نظم الإشارات على عدد من الخطوط حيث تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات على خطي القاهرة / الإسكندرية بطول 208 كم وبني سويف / أسيوط بطول 250 ويجري الانتهاء من أعمال تطوير نظم الإشارات على خط أسيوط / نجع حمادي بطول 181 كم.

كما بحث الجانبان آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والذي يشتمل على ثلاثة مشاريع الأول هو إنشاء وصلة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى خط المناشي بطول 68 كم بالإضافة إلى ربط خط الواحات بخط قطارات الصعيد وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كم من خط الواحات والمشروع الثاني هو ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل / الاتحاد بطول 90 كم وتطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد / ايتاي البارود بطول 27 كم والمشروع الثالث هو تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الاتحاد / التفرع محطة النهضة بطول 96 كم.

واستعرض اللقاء انتهاء الرفع المساحي لخط المناشي/ 6 أكتوبر ومد أعمال الجسور والانتهاء من أعمال الرفع المساحي لخط بشتيل / الاتحاد ويجري مراجعته من قبل الاستشاري العام.

وأكد وزير النقل أهمية هذا الخط اللوجيستي الذي يخدم الممر اللوجيستي (القاهرة الإسكندرية) ويخدم الميناء الجاف بالسادس من اكتوبر ومدينة السادات.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة مثل مشروعات مترو الأنفاق والأتوبيس الترددي BRT الذي سيتم تنفيذه على الطريق الدائري وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في كافة المشروعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى التعاون مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة.

وشهدت زيارة وفد البنك الدولي عددا من مشروعات البنية التحتية العملاقة التي يتم التعاون فيها بين الجانبين ومنها محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، ومركز السيطرة والتحكم لخط القاهرة الإسكندرية وبرج الشمال الذي يتحكم في محطة القاهرة للسكك الحديدية كما تم زيارة متحف السكك الحديدية.

المصدر: