غارة أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى اليمنية

غارة أمريكية بريطانية على منطقة رأس عيسى اليمنية
التاريخ
2/17/2024 10:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت الطائرات الحربية الأمريكية والبريطانية غارة استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة اليمنية.
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