حزب الله: استهدفنا بالصواريخ موقعا بمزارع شبعا
التاريخ
2/17/2024 10:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني، السبت، أن قواته استهدفت بالصواريخ موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققت إصابة مباشرة.
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