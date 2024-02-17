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الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

2/17/2024 10:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء يوم الاحد باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتهطل زخات من المطر في شمال ووسط المملكة ، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري .

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