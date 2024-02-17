يعد الأكبر منذ مايو الماضي.. روسيا تعلن تقدم قواتها بعد انسحاب أوكرانيا من أفدييفكا

قالت روسيا اليوم السبت إن قواتها ألحقت بالقوات الأوكرانية سلسلة من الهزائم على خط المواجهة الممتد لألف كيلومتر مع انسحاب القوات الأوكرانية من بلدة أفدييفكا المدمرة في شرق أوكرانيا.

ويمهد الانسحاب الأوكراني من أفدييفكا الطريق لأكبر تقدم لروسيا منذ مايو

2023 عندما استولت على مدينة باخموت بعد معركة دامية خلفت آلاف القتلى في مدينة مدمرة ليس بها أي مبنى سليم تقريبا.

وبعد فشل أوكرانيا في اختراق الخطوط الروسية العام الماضي تحاول موسكو سحق القوات الأوكرانية، بينما تفكر كييف في تعبئة جديدة كبيرة ويعين الرئيس فولوديمير زيلينسكي قائداً جديداً لإدارة الحرب.

وأحرزت القوات الروسية توغلات متغلبة على القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية في اتجاهات مختلفة، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

وتقع أفدييفكا في منطقة دونباس الصناعية على بعد 15 كيلومترا إلى الشمال من مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.

ويقول مسؤولون روس وأوكرانيون إن المعركة من أجل أفدييفكا أزهقت آلاف الأرواح لكن أيا من الطرفين لم يعلن أرقام القتلى.

وتشكل أفدييفكا المفتاح لهدف روسيا المتمثل في تأمين السيطرة الكاملة على منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا. وهما من بين المناطق الأوكرانية الأربع التي تقول روسيا إنها ضمتها لكنها لا تسيطر عليها بشكل كامل.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مشاهد فوضوية ظهرت مع انسحاب القوات الأوكرانية، إذ تركت بعض الجرحى ونفدت ذخيرة الجنود.

وتسيطر القوات الروسية على ما يقل قليلا عن خمس الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا. وذكر تقرير عن الحرب الروسية الأوكرانية صادر عن مركز بيلفر أنه خلال شهر حتى 13 فبراير، انتزعت القوات الروسية 35 ميلا مربعا من الأراضي بينما انتزعت أوكرانيا ميلا مربعا واحدا فقط.





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