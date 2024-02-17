توخيل ينفي تقارير عن إبلاغه لاعبي بايرن ميونخ بأنهم غير جيدين

نفى توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، التقارير الإعلامية التي تشير إلى أنه قال للاعبيه إنهم لم يكونوا جيدين بما يكفي ،عقب الخسارة أمام باير ليفركوزن في الجولة الماضية من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت :" المدرب الذي يقول شيئا مثل هذا لن يتواجد أبدا مع الفريق في الحافلة مرة أخرى".

وقال ديتير نيكليس، المسؤول الصحفي للنادي :" هذا لم يحدث. ببساطة هذا غير صحيح. خروج مثل هذه الجمل لعالم الإعلام أحيانا يكون لها تأثير سلبي ومهين".

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي" مطلع هذا الأسبوع، قال توخيل للاعبيه عقب الخسارة بثلاثية نظيفة "أنتم ليسوا جيدين كما كنت اعتقد، من ثم يجب علي أن أتكيف مع مستواكم".

وردت شبكة "سكاي" على هذا الأمر، وقالت لوكالة الأنباء الألماني (د.ب.ا) وذكرت :" تمثل سكاي الرياضة الحية الرائعة، ولكنها أيضا تمثل الصحافة الاستقصائية. فريق المحررين لدينا يمثل البحث النظيف ولديه كامل ثقتنا".

الأجواء داخل غرفة خلع ملابس بايرن قبل مباراة بوخوم في البوندسليجا غد الأحد ليست الأفضل. ويبتعد بايرن بفارق خمس نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، وخسر الفريق مباراة الذهاب في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا ، أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف.

وقال توخيل :" إنه وضع غير عادي. الحلة المزاجية غير جيدة لأننا كنا نتوقع ردة فعل أفضل من أنفسنا. الخسارة في مباراة الذهاب مازال يمكن تعويضها. لم نخرج من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف :" كلنا نريد أن نغير الحالة المزاجية. من خلال تجربتي، هذا يحدث من خلال العمل الذي نقوم به في ملعب التدريب، وحاولنا هذا بالأمس. بالتأكيد سنقدم أقصى ما عندنا لجلب الطاقة لتغيير الأمور".

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