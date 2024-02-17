الرئيس الأوكراني يوضح سبب انسحاب قوات بلاده من مدينة أفدييفكا بعد أشهر من القتال العنيف



وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، انسحاب قوات بلاده من مدينة أفدييفكا بشرق أوكرانيا بعد أشهر من القتال العنيف، بأنه "حل منطقي وعادل ومهني" لحماية أرواح الجنود.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن فيما يتعلق بقرار جيشه بالتخلي عن أفدييفكا: "كانت هذه هي المهمة الرئيسية بالنسبة لنا، نحن نحمي شعبنا وجنودنا".

كان القائد العام الأوكراني الجديد، الجنرال أولكسندر سيرسكي، قد أعلن أمر الانسحاب من أفدييفكا في وقت مبكر من صباح السبت.

وكتب سيرسكي: " على أساس الوضع العملياتي حول أفدييفكا، ولتجنب التطويق والحفاظ على حياة وصحة الجنود، قررت سحب وحداتنا من المدينة والتحرك إلى الدفاع في خطوط أكثر ملاءمة".

وأضاف: "لقد أدى جنودنا واجبهم العسكري بكرامة، وفعلوا كل ما في وسعهم لتدمير أفضل الوحدات العسكرية الروسية، وكبدوا العدو خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات".

ولم يعلق الجيش الروسي في البداية على الوضع المتغير على خط المواجهة بالقرب من أفدييفكا.



وكانت القوات الروسية تحاول الاستيلاء على أفدييفكا منذ شهر

أكتوبر 2023، وتكبدت خسائر فادحة.

يشار إلى أن المدينة الصناعية السابقة موقع أمامي أوكراني في المنطقة المجاورة مباشرة لدونيتسك، عاصمة منطقة دونباس الغنية بالفحم والصلب والتي تسيطر عليها روسيا، منذ عام 2014. وفي الأيام الأخيرة، أصبح وضع المدافعين الأوكرانيين هناك صعبا على نحو متزايد.

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