ترامب مُهدد بفقدان ثروته المالية كاملة بعد إدانته قضائياً بالاحتيال

أصدر قاضي نيويورك أمس حكما ساحقا على الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في قضيته المدنية الخاصة بالاحتيال، معتبرا الرئيس السابق مسؤولا عن التآمر للتلاعب بقيمة ثروته وأمره بدفع غرامة تقدر بنحو 355 مليون دولار بالإضافة إلى فوائد قد تجتاح كامل مخزونه من النقد.



ويختتم قرار القاضي آرثر إنجورون قضية مضطربة استمرت لسنوات طويلة، فيها وضعت المدعية العامة لنيويورك ادعاءات ترامب الخيالية بشأن ثروته على المحك.

وبدون هيئة محلفين، كانت السلطة في يد إنجورون وحده، وأصدر حكما قاسيا، حيث وجه القاضي مجموعة واسعة من العقوبات التي تهدد إمبراطورية الأعمال التجارية للرئيس السابق، بينما يواجه في الوقت نفسه أربعة اتهامات جنائية في الوقت الذي يسعى فيه إلى استعادة كرسيه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.



ومنع القاضي إنجورون ترامب لمدة ثلاث سنوات من تولي أي مناصب رفيعة في أي شركة بولاية نيويورك، بما في ذلك أجزاء من منظمته الخاصة «ترامب».



كما فرض حظرا لمدة عامين على أبناء الرئيس السابق البالغين وأمرهم بدفع أكثر من 4 ملايين دولار لكل منهم، وأحدهم، إريك ترامب، هو الرئيس التنفيذي الفعلي للشركة، ويثير الحكم شكوكا حول ما إذا كان أي عضو من أفراد العائلة يمكنه تشغيل الأعمال في المدى القريب.



وأمر القاضي أيضا بدفعهم فوائد كبيرة، مما يرفع الغرامة المفروضة على الرئيس السابق إلى 450 مليون دولار، وفقا للمدعية العامة، ليتيشيا جيمس.



وانتقد القاضي إنجورون، بأسلوبه غير التقليدي، ترامب والمدعى عليهم الآخرين لرفضهم الاعتراف بالخطأ لسنوات، وقال: «إن عدم توبتهم وندمهم الكامل يصل إلى حد المرضي».



وسيستأنف ترامب الغرامة المالية، ولكن سيتعين عليه إما أن يحصل على المال أو يضمن كفالة في غضون 30 يوما.

ولن يؤدي الحكم إلى إفلاسه بشكل كامل، لأن معظم ثروته في العقارات، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر بكثير من الغرامة، إلا أنه مهدد بالإفلاس من حيث السيولة المالية.



وسيطلب ترامب أيضا من محكمة الاستئناف أن توقف القيود المفروضة عليه وعلى أبنائه لتشغيل الشركة أثناء النظر في القضية.



وفي مؤتمر صحفي من منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مار-ا-لاغو، هاجم ترامب جيمس والقاضي إنجورون، واصفا إياهما بأنهما «فاسدان».

ووصفت ألينا حبة، إحدى محامي ترامب، الحكم في بيانها الخاص بأنه «ظلم واضح – ببساطة».

وأضافت: «نظرا للمخاطر الكبيرة، نثق بأن الدائرة الاستئنافية ستلغي هذا الحكم القاسي».

كما عزز القاضي إنجورون سلطة المراقب لمراقبة الاحتيال والشك في المعاملات المشبوهة، وقد انتقد محاميو ترامب المراقب، باربرا جونز، قائلين إن أفعالها كلفت الأعمال أكثر من 2.5 مليون دولار؛ وقد يثير القرار الذي يمدد إشرافها على الشركة الخاصة غضب ترامب، الذين يرون وجودها مزعجا وإهانة.



وكانت جيمس قد نادت بعقوبة أشد، مطالبة بمنع ترامب نهائيا من عالم الأعمال في نيويورك.



وفي الدعوى القضائية التي أسبقت المحاكمة في عام 2022، اتهمت ترامب بتضخيم قيمة ثروته للحصول على معاملة مواتية من البنوك وغيرها من الجهات المانحة، مهاجمة أساس شخصيته العامة كرجل أعمال ملياردير، على الرغم من أن الجهات المانحة حققت أرباحا من ترامب، إلا أنهم كانوا الضحايا المزعومين في القضية، مع مطالبة جيمس بأنهم كانوا يمكنهم تحقيق أرباحاً أكبر لولا احتياله.



وقبل أن تبدأ المحاكمة، كان القاضي إنجورون قد حكم بأن الرئيس السابق استخدم بياناته المالية السنوية لخداع الجهات المانحة، مؤيدا المدعية العامة في المطالبة الرئيسية لقضيتها.

وأيد حكم القاضي يوم الجمعة تقريبا جميع التهم الأخرى التي وجهتها جيمس إلى ترامب، معتبرا أن الرئيس السابق تآمر مع كبار تنفيذييه لانتهاك عدة قوانين بالولاية.



ويمنح قرار القاضي للآن السيدة ، وهي ديمقراطية، انتصارا حاسما لمسيرتها المهنية، وهي التي وعدت في حملتها الانتخابية بتقديم ترامب إلى العدالة، وجلست بهدوء في قاعة المحكمة بينما هاجمها الرئيس السابق، واصفا إياها بأنها سياسية فاسدة مدفوعة بالمصلحة الذاتية فقط.



وقالت جيمس خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة: «كان هذا الاحتيال المستمر متعمدا وغير قانوني»، مضيفة أنه «لا يمكن أن تكون هناك قواعد مختلفة لأشخاص مختلفين في هذا البلد، والرؤساء السابقون ليسوا استثناء».

ويمثل انتصارها الخسارة القضائية الكبرى الثانية لترامب في غضون شهرين، بعد حكم هيئة محلفين في يناير في قضية تشهير رفعتها إي جين كارول، وفرضت الهيئة الغرامة عليه بمبلغ 83.3 مليون دولار.

جاء الحكم يوم الجمعة في الوقت الذي تستعد فيه النيابة العامة في مانهاتن لمحاكمة ترامب بتهم جنائية في نهاية الشهر المقبل، هو يواجه أيضا 57 تهمة جنائية في ثلاث قضايا جنائية أخرى.



ولكن لا يبدو أن أيا من مشاكله القانونية قد ألمت بترامب مثل قضية الاحتيال، وخلال المحاكمة، احتج على أساس القضية، قائلا: «لقد كان هذه اضطهادا لشخص قام بأعمال كبيرة في نيويورك»،

وجادل محاميو ترامب بأن الاحتيال لم يكن له ضحية بالمعنى التقليدي، وتحدوا المدعية العامة لإيجاد شخص قد تضرر.



وفي بيان لها يوم الجمعة، لفتت المتحدثة باسم منظمة ترامب إلى أن الشركة «لم تفوت أي دفعة قرض أو تتخلف عن أي ائتمان»، وأن الجهات المانحة «أجروا تحقيقا مستفيضا قبل الدخول في هذه المعاملات».

واستدعى محاميو ترامب في المحاكمة شهودا من بنكي الرئيس السابق، الذين شهدوا بأنهم كانوا سعداء بأن يكون ترامب عميلا لهم، وشهد أيضا إريك ترامب وشقيقه دونالد ترامب الابن، لكن جهودهما للابتعاد عن بيانات والدهما المالية باءت بالفشل أمام القاضي، ومن المحتمل أن يثير قرار القاضي إنجورون بمنعهما من تشغيل أي عمل في نيويورك لمدة عامين - وترامب لثلاثة - حساسية لدى عائلة ترامب.



وقبل المحاكمة، بدا أن تداعيات القضية تهدد وجود منظمة ترامب نفسها، وعندما حكم القاضي إنجورون أولا بأن ترامب ارتكب احتيالا، أمر بحل معظم إمبراطورية الرئيس السابق في نيويورك،

ولكن الخبراء القانونيين كانوا قد شككوا في قدرة القاضي على فعل ذلك، وفي حكمه يوم الجمعة، سحب القاضي إنجورون يده، وبدلا من ذلك، قال القاضي إن أي «إعادة هيكلة وحل محتمل» سيكون على عاتق جونز، المراقب المستقل.



ومنح القاضي جونز سلطة جديدة كجزء من «إشراف مضاعف»، وطلب منها أن توصي بمدير الامتثال المستقل الذي سيشرف على التقارير المالية للشركة من داخل صفوفها،

وقد تعرقل المراقبة والعقوبات الأخرى، بما في ذلك حظر ترامب وشركته لمدة ثلاث سنوات من طلب قروض من البنوك المسجلة في نيويورك، الشركة في سعيها للتنافس في سوق العقارات المزدحمة في الولاية.



ولكن لا شيء سيؤذي ترامب كثيرا مثل الغرامة المالية، وإذا أيدتها محكمة الاستئناف، فقد تمحي السيولة - النقدية والأسهم والسندات - التي بناها ترامب في حياته ما بعد الرئاسة،

وادعى ترامب تحت القسم العام الماضي أنه يملك أكثر من 400 مليون دولار نقدا، ولكن بين عقوبة القاضي إنجورون البالغة 355 مليون دولار، والفائدة التي يدين بها ترامب والتعويض البالغ 83.3 مليون دولار للسيدة كارول، قد يكون كل ذلك قد ذهب.



وإذا كان الأمر كذلك، فقد يضطر ترامب إلى بيع أحد عقاراته أو أصل آخر لتغطية المدفوعات، ولا يمكن تجاهل رمزية العقوبات أيضا، فترامب مرادف للشركة التي أدارها لعقود، وبقطعه عن عملياتها، كتب القاضي خاتمة محرجة لقصة الرئيس السابق عن مسيرته المهنية كملياردير من أبناء نيويورك.



وحاليا، حول ترامب مصائبه القانونية إلى ما يراه ذهبا سياسيا. فقد استخدم القضايا ليصور نفسه زورا بأنه ضحية لمؤامرة ديمقراطية يقودها الرئيس بايدن، وقام بالحملة في كل محكمة زارها.







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