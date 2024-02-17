طقس الإمارات غداً .. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وذكر المركز ــ في نشرته اليومية ــ أن الرياح ستكون شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الاضطراب ويحدث المد الأول عند الساعة 07:37 والجزر الأول عند الساعة 14:58، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً يصبح مضطرباً بعد الظهر ويحدث المد الأول عند 19:08 والمد الثاني عند الساعة 04:32 والجزر الأول عند الساعة 11:23 والجزر الثاني عند الساعة 00:00.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 75 45

دبي 25 18 75 45

الشارقة 26 18 80 45

عجمان 25 19 80 45

أم القيوين 25 18 80 40

رأس الخيمة 26 18 80 45

الفجيرة 29 19 80 35

العـين 26 16 85 40

ليوا 27 17 75 35

الرويس 24 17 65 40

السلع 25 17 70 45

دلـمـا 22 19 65 50

طنب الكبرى / الصغرى 22 22 65 50

أبو موسى 21 21 65 50

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