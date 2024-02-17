بسطات شحن الهواتف عبر الطاقات الشمسية تعطي الغزيين فرصة لاستخدام الهواتف للانارة والاتصال شاهد PNN فيديو

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN/ تتنوع معاناة الفلسطينيين في زمن حرب الإبادة التي يتعرضون لها في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حيث شردتهم الة الحرب والقصف الإسرائيلي وتركتهم من دون مأوى ليعيشوا في خيم دونما أي شيء.

ومع الحياة الحديثة التي لا تخلو من أجهزة الاتصال وجد الفلسطينيون ضالتهم بأجهزة الهاتف الخلوي ليضيئوا ليلهم او يتصلوا على أقاربهم للاطمئنان وطمأنتهم لكن هذه الأجهزة لم تسعفهم كثيرا حيث فرغت من الشحن وبقوا دونها لعشرات الأيام الا ان قام بعض الأشخاص باستخدام بقايا الالواح الشمسية التي وجدوها متناثرة جراء القصف واعادوا استخدامها لتشكل محطات للشحن مقابل أجور بسيطة انتشرت على الشوارع في شوارع مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

و تمثل الاتصالات عنصرا هاما في الأيام العادية فكيف هو الحال بالنسبة لمواطن قطاع غزة الذين تشردوا عن بعضهم البعض بحيث لا يعرف الاب او الام اين الأبناء ولا يعرف الأبناء اين الاهل ولا الأقارب اين أقاربهم حيث فر كل منهم لجهة ما في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

ومع انقطاع التيار الكهربائي وعيش اللاجئين في خيم النزوح ومدارس الأونروا التي تفتقر لمقومات الحياة الإنسانية أصبحت الهواتف النقالة التي كانت رمزا للاتصال والحياة بلا أي قيمة لولا بعض الواح الطاقة الشمسية التي استخرجها بعض المواطنون من اثار الدمار في المباني والعمارات لتصبح مجددا أداة لإعادة شحن الهواتف للنازحين ليعيدوا الامل لهم باتصال يطمئن احبائهم على حياتهم بعد ان تشردوا وتفرقوا جراء ويلات الحرب المستمرة.

المواطنون : الطاقات الشمسية تعطينا الضوء في خيام النزوح



يقول يوسف حمودة أحد النازحين الذي استفاد من بسطات الطاقة الشمسية لشحن أجهزة الهاتف الخلوي والله هذه الطاقة الشمسية امورها جيدة وهؤلاء الشباب هم من تبرعوا بها، ومنذ قيامهم بالتبرع أصبحنا نضيء بها ونخرج ليلاً ونضيء على الاشخاص ذوي اعاقة، فكانت امورنا صعبة زيادة عن الحد

وأضاف حمودة انا لجأت إلى الكلية بحثا عن مكان امن ولكن هنا ليس لدينا ماء للشرب ولا أي شيء حتى لا يوجد كهرباء ولا انارة.

ويضيف حمودة انه أحد المواطنين الذين اضطروا أن يأتوا إلى هذه المنطقة عن بعد نص كيلو مشي على الاقدام حتى أستطيع شحن هذا الجهاز لاستخدامه في الانارة، وادعو لله لأهل الخير وهم أصحاب الطاقة الشمسية الذين يجعلوا الناس يشحنون هواتفهم حتى يستطيعوا التواصل سوياً.

يقول حمودة عندما جاءت هذه الطاقة الشمسية أصبحنا نشحن هواتفنا باثنين شيقل مثلا نجلب الهاتف على الساعة الثامنة ويقول لي على الساعة الثانية عشر عود لتأخذه.

وحول تكلفة الشحن عبر الطاقات الشمسية يقول حمودة اضطررت أن أقدم هنا حتى اشحن هذه الاجهزة باثنين شيقل، للأشخاص المعاقين في منزلي لدي ٣ معاقين واضطررت أن اضيء عليهم بهذا الجهاز، وهذا هو استخدامي للجهاز فأنا لا استخدمه اطلاقا سوى للإنارة حتى لا أستطيع استخدامه للتواصل مع اهلي القاطنين في شمال غزة لا يوجد انترنت ولا يوجد شرائح ولا ارسال، فهذا الجهاز عليه الضغط في البيت.

يقول حمودة حول كيفية شحنه لهواتفه انه يذهب في الصباح ويسلم الجهاز كما الاخرين وكل شخص يسجل معلوماته وعندما يمتلئ هاتفه بالشحن يضعونه له بغلاف ليعود ساعات الظهر لأخذه.

بدورها تقول ام ابراهيم درويش نازحة من وسط قطاع غزة حدث ضرب صواريخ كثيرة في منطقتنا المغازي، خرجنا من المنطقة نلملم أنفسنا بملابسنا وبصعوبة نظراً لأطفالي المعاقين وزوجي ايضاً ذوي اعاقة، خرجنا وقتها بخوف كبير من القصف ولم نخرج حاملين شيئا سوا بضعة ملابس.

ام إبراهيم درويش تقول ايضا عن حياتها في مخيمات النزوح ان الحياة صعبة اقول لك، اذهب إلى الجيران لأشحن هاتفي، واوقات احافظ على شحن الهاتف ليومين، واشحن انا واولادي هواتفنا حتى نتناوب على انارة الخيمة، مين أين اجلب اموال حتى اشحن كل يوم؟

وأضافت بان لديها أربعة أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنهم من يعانون أمراض بسبب التربة الملوثة ونقص الدواء والغذاء عنهم.

وقالت بان شحن هاتفها انتهى ولم تجد مكانا لتشحنه للاتصال بأقاربها حيث خفف إعادة شحن الهاتف من معاناتها لأنها تمكنت من الاتصال مع اقاربها واستطاعت ان تظمئنهم على حالها وتبلغهم بمكان وجودها.

وأشارت الى أنه بالرغم من مساعدة هذه الطاقة الشمسية المتنقلة في توليد الكهرباء وهي المصدر الوحيد حاليا لشحن أجهزة الانارة والهواتف الى إن غياب أشعة الشمس لساعات طويلة في فصل الشتاء، يحرمنا من الطاقة الكهربائية، حيث لا تنتج الألواح الشمسية سوى القليل من الطاقة.

كما اشارت الى افتقارها مع أغلب العائلات للمال بسبب تدهور الوضع الاقتصادي، حيث لا يستطيع الأغلبية الشحن بشكل يومي لذلك هناك معاناة طويلة ومستمرة لهم وفي بعض الأحيان يساعدهم الناس على شحن هواتفهم.

وتختم ام إبراهيم درويش حديثها في وصف إثر هذه الطاقات الشمسية على حياتها بالقول هذا المشروع مهم جدا لها ودعت الله ان يبارك لمن جلبه من المواطنين على حسابهم الشخصي وبسعر رخيص يشحنون لنا، ومع ذلك احياناً هذه النقود القليلة لا تكون متوفرة، لا يوجد مادة، من اين نشحن لا يوجد اموال.

اصحاب بشطات الشحن يتحدثون عن دوهم



محمد أبو شمالة صاحب أحد بسطات الشحن على الطاقة الشمسية وهو نازح أيضا من منزله بفعل الحرب في شمال قطاع غزة يقول: - اول شيئا نزحنا على النصيرات وجاءت هذه الفكرة لوالدي، كنا نشحن هذه البطارية في المدرسة ثم نشحن لناس اخرين ثم طورنا هذه الفكرة عن طريق شراء طاولة والشحن عليها، ساعة الشاحن بشيقل واحد وأسلاك الشواحن متوفرة لدينا لان الناس لا يملكون شواحن فهم نازحين من غزة واسلاكهم بطيئة وتجارية،



ويضيف أبو شمالة قائلا:“أصبحتُ اشحن للناس وهنالك ازمة كبيرة على الكهرباء، فمنهم من يذهب إلى المستشفى وينتظرون ٤ساعات حتى يستطيعوا شحن هواتفهم وبالأخر لا يشحنونها.

من ناحيته يقول محمود الجري صاحب أحد بسطات الشحن عبر الطاقات الشمسية انه عمل طاقة شمسية كاملة متكاملة وأمنة من أجل أن أشحن للناس بطارياتهم وهواتفهم، في ظل انقطاع الكهرباء لمدة أكثر من ١٠٠ يوم، اي شخص يستطيع شحن هاتفه يفرح لأنه لا يوجد كهرباء للشحن، ويوجد اشخاص جاؤوا عندي وقالوا لي انهم لم يتمكنوا من شحن هواتفهم منذ ثلاثين يوم.

و يقول الشاب محمود الجري بعد تزايدت عدد الخيام الخاصة بالنازحين الذين فروا من بيوتهم من مخيم البريج والنصيرات الى دير البلح، تزايدت حاجاتهم الى الكهرباء لشحن بطاريات هواتفهم، ومصابيحهم، موضحا أنه قام باستعارة فكرة شحن الكهرباء من صديق له وفتح هذا المشروع الصغير لمد يد العون للمواطنين ولربح القليل من النقود ليقتات منها في زمن الحرب.

وأضاف أنه في صباح كل يوم يستيقظ من الساعة السادسة صباحا، ليفتح "البسطة" الخاصة به لشحن الهواتف، والبطاريات، والكشافات الضوئية وغيرها للنازحين، مقابل "شيقل" فقط للساعة. حيث يبلغ عدد الأجهزة التي يشحنها حوالي 50 فما فوق، وأحيانا لا يستطيع استيعاب المزيد من الاجهزة نتيجة الضغط الكبير عليه.



وأضاف ان المواطنون النازحون الذين يأتون لشحن هواتفهم يعتبرونها المنفس الوحيد لهم للاطمئنان على أقاربهم وللاستماع الى الراديو او لعب الالعاب عليها.

وحول الية الشحن ومعرفة كل صاحب جهاز يقول محمود الجري انه يوجد رقم على مدخل الشاحن بحيث انا اعطيه ورقة برقمه، مثلا هذا اسمه“محمد” رقمه واحد ومعه شاحن ووصلة ودافع وواصل التسجيل.

وفي منطقة خيام النازحين يقوم خالد الشرفا صاحب أحد بسطات شحن الهواتف والأجهزة الكهربائية على الطاقة الشمسية بأنه كان يعمل "مقاولا" في البناء، ولكن نتيجة الظروف القاسية التي يمر بها القطاع جراء العدوان الاسرائيلي على غزة، اضطر للعمل بمجال خبرته الأخرى وهي الطاقة الشمسية، حيث ابتكر طاقة شمسية من الصفر وهي أمنة للاستخدام، لتساهم في خدمة المواطنين من خلال استخدام الطاقة الكهربائية لأجهزتهم.



ويقول الشرفا أنه يقوم بتسجيل أسماء الاشخاص وأجهزتهم على ورقة خاصة في كل جهاز للمستخدم بحيث يتسنى له معرفة مالكين الأجهزة عند الانتهاء من الشحن لاستلامها.

وقال ان البسمة ترتسم على وجوه أصحاب الجوالات ولو قليلا بعد شحن الهواتف لأنهم يعرفون اخر الاخبار بعد انقطاعهم عن الأخبار وأحوال العالم بسبب الحرب الاسرائيلية المتواصلة على غزة والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء منذ اندلاعها في ال7 من تشرين/ أكتوبر الماضي.

ويختم وائل الغفير صاحب بسطة لشحن الهواتف والأجهزة الكهربائية حديثه بالقول ان ابتكار مشروع شحن الكهرباء نتيجة لافتقار النازحين للشواحن، والشموع، والانترنت، والارسال، وكل المقومات التي يحتاجونها للإضاءة خلال الليل، أو لشحن بطاريات الهواتف، مشيرا الى أن هذا ساعد الناس في التعرف على اخر اخبار أقاربهم والاطمئنان المتبادل كما وفر الكثير على من ناحية المصاريف اليومية من اجل الاتصالات الى جانب انه وفر له ولعائلته.

تم انتاج هذه القصة ضمن برنامج قريب الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الاعلامية CFI بالشراكة وتمويل الوكالة الفرنسية للتعاون الدولي AFD.



