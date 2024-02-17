مياه الأمطار تغلق شوارع طولكرم بسبب تدمير الاحتلال البنية التحتية

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN-غمرت مياه الأمطار عدة شوارع في مدينة طولكرم ومخيماتها جراء تدمير الاحتلال البنية التحتية خلال اقتحاماته للمدينة.

وعلقت مركبات المواطنين في الشارع الرئيس وشارع الجاروشية الرئيسي وشوارع السكة وفرعون واكتابا، بفعل مياه الأمطار الغزيرة.

ويعيش أهالي مخيم نور شمس شرقي طولكرم معاناة حقيقية بسبب سوء حال البنية التحتية جراء عمليات الاحتلال العسكرية في تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة مع هطول الأمطار بغزارة.

وتفاقمت كذلك معاناة أهالي مخيم طولكرم مع هطول مياه الأمطار الغزيرة بسبب دمار البنية التحتية من قبل قوات الاحتلال خلال الاقتحامات السابقة للمدينة ومخيماتها.