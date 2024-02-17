مياه الأمطار تغلق شوارع طولكرم بسبب تدمير الاحتلال البنية التحتية

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN-غمرت مياه الأمطار عدة شوارع في مدينة طولكرم ومخيماتها جراء تدمير الاحتلال البنية التحتية خلال اقتحاماته للمدينة.
وعلقت مركبات المواطنين في الشارع الرئيس وشارع الجاروشية الرئيسي وشوارع السكة وفرعون واكتابا، بفعل مياه الأمطار الغزيرة.
ويعيش أهالي مخيم نور شمس شرقي طولكرم معاناة حقيقية بسبب سوء حال البنية التحتية جراء عمليات الاحتلال العسكرية في تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة مع هطول الأمطار بغزارة.
وتفاقمت كذلك معاناة أهالي مخيم طولكرم مع هطول مياه الأمطار الغزيرة بسبب دمار البنية التحتية من قبل قوات الاحتلال خلال الاقتحامات السابقة للمدينة ومخيماتها.
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