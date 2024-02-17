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أكاديميون ومثقفون يحتفون بمسيرة الأكاديمي الدكتور موسى الناظر

2/17/2024 9:06:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفى أكاديميون ومثقفون، اليوم السبت بمسيرة العالم الكيميائي الأكاديمي الدكتور موسى الناظر، تحت عنوان " موسى الناظر أكاديميا وإنسانا".

وتحدث في الجلسة الأولى للندوة التي جاءت بعنوان "الجامعة الاردنية وتأسيس كلية العلوم" وأدارها الدكتور عماد الضمور كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران بشهادة معنونة بـ"موسى الناظر...كما عرفته"، والدكتور كامل العجلوني "الدكتور موسى الناظر الأكاديمي المتميز والباني الذي لا يكلّ ولا يملّ"، والدكتور منذر حدادين " الدكتور موسى الناظر صاحب الدار وخيرة الجوار".

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