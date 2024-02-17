أكاديميون ومثقفون يحتفون بمسيرة الأكاديمي الدكتور موسى الناظر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفى أكاديميون ومثقفون، اليوم السبت بمسيرة العالم الكيميائي الأكاديمي الدكتور موسى الناظر، تحت عنوان " موسى الناظر أكاديميا وإنسانا".
وتحدث في الجلسة الأولى للندوة التي جاءت بعنوان "الجامعة الاردنية وتأسيس كلية العلوم" وأدارها الدكتور عماد الضمور كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران بشهادة معنونة بـ"موسى الناظر...كما عرفته"، والدكتور كامل العجلوني "الدكتور موسى الناظر الأكاديمي المتميز والباني الذي لا يكلّ ولا يملّ"، والدكتور منذر حدادين " الدكتور موسى الناظر صاحب الدار وخيرة الجوار".
MENAFN17022024000208011052ID1107864068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.