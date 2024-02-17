الملك يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي في ميونخ

الملك يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي في ميونخ
التاريخ
2/17/2024 9:06:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، لقاء مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وتناول اللقاء التطورات في غزة، إذ حذر جلالته من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح المكتظة بأكثر من مليون نازح جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
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