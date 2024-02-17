لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الطعام؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بالحاجة الملحة لشرب الماء بعض عند تناول أي وجبة خلال اليوم، ونظرًا للظمأ الشديد الذي ينتابه، ويحدث هذا نتيجة أسباب عديدة.



سبب العطش بعد تناول الطعام

قالت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إن العطش بعد الأكل يتوقف على نوع الطعام الذي تم تناوله، مختصة بالذكر النشويات وكافة الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدات، وهذا لأنها تتكسر في الجسم على هيئة جلوكوز يذوب في الجسم.



لذا، لا بُد من شرب كميات كبيرة من المياه، وهذا لأن كل جزيء من الجلوكوز يرتبط بجزيء من المياه.



وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من العلل المؤدية للشعور بالعطش بعد الأكل، فمثلا تناول الأكلات الحارة يتطلب الإكثار من شرب المياه بعدها، وكذا الأكلات التي تحتوي على نسب هائلة من السكر.



وأوضحت أن العطش قد ينتج عن التعب الشديد، وإفراز الجسم لكمية كبيرة من العرق، فيكون الجسم في حاجة لشرب المياه.



مشروبات للتغلب على العطش

نصحت أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة تناول بعض المشروبات للقضاء على العطش الناجم عن الطعام المالح، مثل "اليانسون – الشاي الأخضر – التليو – الحلبة".



ونهت عن تناول المشروبات الغازية، لأنها لا تؤدي لارتواء الجسم بل تزيده عطشا، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من السكريات.

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