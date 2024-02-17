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كريشان يلتقي وزير الداخلية والبلديات اللبناني

2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في مكتبه اليوم (السبت) القاضي بسام مولوي وزير الداخلية والبلديات اللبناني.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطويرها خاصة في مجال الشؤون البلدية، وبما يكفل توسيع آفاق التعاون بين البلديات الأردنية واللبنانية.
وأكد كريشان حرص وزارة الإدارة المحلية على تقديم الخبرات في مجال الإدارة المحلية إلى وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية، وخاصة في مجال التنمية المحلية وإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية في مناطق البلديات، إضافة إلى تجربة اللامركزية التي يحقق فيها الأردن تطورا تدريجيا من خلال مجالس المحافظات.













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