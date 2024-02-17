مصادر أميركية: تنامي العداء لواشنطن بسبب موقفها من حرب غزة ودعمها المطلق لإسرائيل

مصادر أميركية: تنامي العداء لواشنطن بسبب موقفها من حرب غزة ودعمها المطلق لإسرائيل
التاريخ
2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية عن مصادر قولها إن الخارجية الأميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها في الشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن.
وبررت المصادر ذلك العداء بموقف الولايات المتحدة من الحرب على غزة ودعمها المطلق لإسرائيل.
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