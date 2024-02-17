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مصادر أميركية: تنامي العداء لواشنطن بسبب موقفها من حرب غزة ودعمها المطلق لإسرائيل

2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "أي بي سي" الأميركية عن مصادر قولها إن الخارجية الأميركية تلقت تحذيرات من دبلوماسييها في الشرق الأوسط بشأن تنامي العداء لواشنطن.

وبررت المصادر ذلك العداء بموقف الولايات المتحدة من الحرب على غزة ودعمها المطلق لإسرائيل.

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