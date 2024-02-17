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زيلينسكي: دعوت ترامب إلى أوكرانيا ومستعد للذهاب معه حتى إلى الجبهة

2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزيارة أوكرانيا، مؤكدا استعداده للذهاب معه إلى خطوط المواجهة مع القوات الروسية.


وقال زيلينسكي ردا على سؤال خلال خطاب ألقاه في مؤتمر ميونيخ الأمني: "دعوت ترامب علنا، لكن ذلك يعتمد على رغباته، إذا جاء ترامب فأنا مستعد للذهاب معه إلى خط المواجهة".
وأشار زيلينسكي إلى أنه يريد أن يظهر لترامب "حقيقية الحرب".


في وقت سابق، وصف رئيس أمريكا السابق دونالد ترامب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بـ"أعظم تاجر في التاريخ"، وقال إن واشنطن ستخسر مئات مليارات الدولارات إذا "عقدت أوكرانيا صفقة مع روسيا" بحسب بلومبرغ.


يشار إلى أن زيلينسكي دعا المرشح للرئاسة الأمريكية ترامب إلى "التفكير قبل التحدث" وذلك ردا على تصريحات ترامب التي قال فيها إنه سينهي النزاع في أوكرانيا بسرعة في حال تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

RT

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