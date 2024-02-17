11 ألف جريح في غزة بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج

11 ألف جريح في غزة بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج
التاريخ
2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن العدوان الإسرائيلي على غزة تسبب في إصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين .
واضاف أن من بينهم 11 ألف جريح بحاجة للسفر من أجل تلقي العلاج في الخارج.
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