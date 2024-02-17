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زين تُجدد دعمها لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام

2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استكمالاً لدعمها المُمتد منذ ثلاثة عشر عاماً، أعلنت شركة زين الأردن اليوم عن تجديد مُذكرة التفاهم التي تجمعها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام - إحدى مؤسسات جلالة الملكة رانيا العبدالله- بهدف توفير فُرص تعليم جامعي للطلبة المستفيدين من الصندوق وتمكينهم من متابعة مسيرة تعليمهم الجامعي بعد مغادرتهم دور رعاية الأيتام.
ويأتي تجديد مّذكرة التفاهم التي وقّعها كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، والمدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام نور الحمود، إيماناً من شركة زين بأهمية التعليم في بناء مستقبل الأجيال وازدهار المجتمعات، ومواصلةً لدورها المحوري الذي أخذته على عاتقها منذ تأسيسها بدعم المجتمع المحلي عبر تقديم مِنح للطلبة المنتفعين من الصندوق لاستكمال دراستهم الجامعية والمساهمة في إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لتأمين مُستقبلهم استعداداً لدخول سوق العمل، مما ينعكس إيجاباً في تحسين جودة حياتهم وظروفهم المعيشية وتوفير الحياة الكريمة لهم، وبما يتماشى مع الهدف الرابع "التعليم الجيد" والهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف" من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة في كافة مُبادراتها وبرامجها في مجال إدارة الاستدامة.
وستُقدّم شركة زين هذا العام مِنحاً تعليمية لـ23 شابة وشاباً، بنسبة تبلغ 61% للشابات و39% للشباب، في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والتكنولوجيا والامن السيبراني، ليصل عدد المِنح الجامعية المُقدّمة من زين منذ العام 2011 إلى 183 مِنحة.
يُشار إلى أن شركة زين تلتزم بدعم قِطاع التعليم عبر العديد من المُبادرات والبرامج، فتواصل الشركة ومنذ 15 عاماً وبالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني إطلاق دورات تدريبية مجانية في تخصصات صيانة أجهزة الألعاب الإلكترونية وصيانة الأجهزة الخلوية، وتقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل، وتقوم الشركة وضمن شراكتها مع مؤسسة "لوياك" بإعادة ترميم وتأهيل عدّة مدارس في المناطق النائية، والتي وصل عددها إلى 7 مدارس، كما تقدّم زين دعمها لبرنامج "بنات كونكت – Banat Connect" لتعليم النساء اللاجئات والنازحات في مخيم جرش، عبر تزويد خدمات الإنترنت بشكل مجاني للنساء المشاركات، ليصل عدد النساء المستفيدات من دعم زين للبرنامج إلى أكثر من 2000 مستفيدة.
ومن الجدير بالذكر أن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، هو مبادرة أسستها جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 2006، كمنارة الأمل للشباب الأيتام بالأردن، وتُعنى بهم بعد سن ال 18 ممن تخرجوا من دور الرعاية أو يعيشون في المناطق الأقل حظاً، لتمكنهم من خلال التعليم والمهارات ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في المجتمع وصولاً لمرحلة الاعتماد على الذات. حيث تتوافق أهدف الصندوق الإستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك توسيع القدرة على خدمة عدد أكبر من الشباب الأيتام الباحثين عن فرص تعليمية وإقامة شراكات نموذجية بين القطاعات حيث أن 66% من المستفيدين هم من الإناث.













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