وزير الخارجية الأميركي: لا بد من حل الدولتين على نحو يضمن أمن إسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News)قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن "لا بد من حل الدولتين على نحو يضمن أمن إسرائيل عبر التزامات تحقق ذلك"



واضاف :" على إسرائيل تقليل الضرر على المدنيين في الحرب بغزة وأن تسمح بوصول المساعدات" مشيرا أن اسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن .

وتابع "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة في ما يتعلق باندماجها ، تقريبا كل دولة عربية الآن تريد دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات هناك جهود حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية"



واشار ان "إيران أكبر تهديد لأمن إسرائيل والجميع ويجب عزلها مع وكلائها"