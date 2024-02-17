وزير الخارجية الأميركي: لا بد من حل الدولتين على نحو يضمن أمن إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن "لا بد من حل الدولتين على نحو يضمن أمن إسرائيل عبر التزامات تحقق ذلك"
واضاف :" على إسرائيل تقليل الضرر على المدنيين في الحرب بغزة وأن تسمح بوصول المساعدات" مشيرا أن اسرائيل أصبحت أكثر أمنا الآن .
وتابع "هناك فرصة استثنائية لإسرائيل في الأشهر المقبلة في ما يتعلق باندماجها ، تقريبا كل دولة عربية الآن تريد دمج إسرائيل في المنطقة لتطبيع العلاقات هناك جهود حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية"
واشار ان "إيران أكبر تهديد لأمن إسرائيل والجميع ويجب عزلها مع وكلائها"
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