كولر يكشف سبب تفوق بلوزداد على الأهلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدربي الأهلي المصري ، مارسيل كولر، أن مباراة شباب بلوزداد كانت صعبة، وشهدت فرصاً من الفريقين.



قال كولر في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه: "الأهلي تأثر نسبياً بفترة التوقف، بعكس المنافس الذي خاض عدة مواجهات جعلته في وضعية أفضل، وهذا ما ظهر خلال المباراة".

وأضاف: "الجهاز الفني سيطوي صفحة مباراة بلوزداد للتفكير في الإعداد لمباراة ميدياما، خاصة وأن نقاط جميع فرق المجموعة متقاربة، وكل نقطة أصبحت لها حسابات دقيقة.

وأوضح: "النادي الأهلي سعى لفرض أسلوبه في مباراة بلوزداد خاصة في الشوط الأول، الذي شهد فرصتين محققتين ولكن لم يتم ترجمتهما إلى أهداف، وأن التعادل في مثل هذه الظروف يعد نتيجة طبيعية، خاصة وأن اللاعبين الدوليين لم يشاركوا إلا في تدريبات قليلة، ولم يخوضوا أي مباراة مع الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد".

واختتم: "خلال الفترة القادمة سيجهز الفريق في أسرع وقت، حتى يتمكن من فرض أسلوبه، وسيسعى للفوز في المباراتين المقبلتين، وحصد 6 نقاط لضمان التأهل لدور الثمانية.

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