ستولتنبرغ يعترف بأن الناتو يواجه مشاكل في المخزونات العسكرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بأن الحلف لديه مشاكل في المخزونات العسكرية.



وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: "عسكريا، نحن أقوى من روسيا، ولكن في الوقت نفسه، أظهرت الحرب في أوكرانيا أن لدينا ثغرات خطيرة، على سبيل المثال، فيما يتعلق بصيانة الأسلحة، لدينا أنظمة حديثة، ولكننا بحاجة إلى قطع الغيار والصيانة والذخائر".



ثم أضاف: "لقد استنفذنا المخزونات، وكمياتها الآن منخفضة للغاية، ومن الضروري التركيز على كيفية زيادة إنتاج الذخيرة".



وفي وقت سابق، قال سيرغي تشيميزوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الروسية، إن التفوق التكنولوجي للغرب في المجال العسكري مجرد وهم.

RT