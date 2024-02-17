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الاحتلال يعتقل شابا من عصيرة الشمالية شمال نابلس

2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري شمال نابلس اعتقلت الشاب ايهاب عبد الوهاب علاقمة (32 عاما)، وهو من سكان مدينة جنين .


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