الاحتلال يعتقل شابا من عصيرة الشمالية شمال نابلس
التاريخ
2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز عسكري شمال نابلس اعتقلت الشاب ايهاب عبد الوهاب علاقمة (32 عاما)، وهو من سكان مدينة جنين .
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