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عش تجربة الذكاء الاصطناعي مع هواتف Galaxy S24 في سيتي مول وإربد مول مع سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي

2/17/2024 8:10:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتفاء بإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة والمعززة بالذكاء الاصطناعي مع الزبائن والمستهلكين في المملكة، والمتضمنة هواتف Galaxy S24 وGalaxy S24+، وGalaxy S24 Ultra، تقيم شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي جناحاً خاصاً بها في كل من سيتي مول خلال الفترة من 15 شباط إلى 24 شباط، وفي إربد مول خلال الفترة من 29 شباط إلى 9 آذار، متيحة مع كل منهما إمكانية اكتشاف المستويات الجديدة من الإبداع والإنتاجية والإمكانات اللانهائية التي تتيحها الهواتف التي تقدم عصراً جديداً من الهواتف الذكية لتجاوزها قدرات الهواتف الحالية.
وتأتي إقامة الجناحين انطلاقاً من حرص الشركة على إبقاء الزبائن والمستهلكين على اطلاع دائم على أحدث ابتكارات علامة سامسونج ومواصفاتها ومميزاتها المتقدمة عن قرب.
وسيكون بإمكان زوار سيتي مول وإربد مول تجربة كل من الهواتف الثلاثة وسط أجواء تفاعلية وترفيهية تتسم بطابع الابتكارية، وعيش تجربة الذكاء الاصطناعي على الهواتف، والتي تجعل الحياة أسهل بكثير من قبل، كما تمكن المستخدمين من إطلاق العنان لإمكانياتهم مع ما تتمتع به من تقنيات وقدرات، تسهم في تغيير طريقة استخدام الهواتف الذكية باعتبارها حلاً ذكيا ًوأكثر شمولية على الإطلاق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والخصوصية.
وتوفر سلسلة هواتف S24 Galaxy تجربة ذكاء اصطناعي شاملة للهاتف المحمول، وذلك باستخدام كلّ من تقنية الذكاء الاصطناعي المتوفّرة على الهواتف والمطورة من قبل الشركة، فضلاً عن تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة بالتعاون مع قادة الصناعة المعنيين بهذا المجال.
وتتيح هواتف Galaxy AI التواصل السلس عبر ميّزة الترجمة الفوريّة Live Translate، وخيارات اللغة بميزات الذكاء الاصطناعي، وميّزة مساعد الدردشة Chat Assist، إلى جانب ميّزة Circle to Search With Google التي تعتبر معياراً جديداً للبحث، مع مجموعة شاملة من أدوات الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ ومنها محرّك ProVisual الذي يرتقي بالقدرات الإبداعيّة بدءاً من تعزيز إمكانات التقاط الصور بأحجام تقريب جديدة، وصولاً إلى التحرير اعتماداً على الذكاء الاصطناعي التوليدي. كذلك، فإن هواتف Galaxy AI تتضمن تحديثات كثيرة للبرامج، وإرث طويل من 7 أجيال من ترقيات نظام التشغيل وتحديثات الأمان.
وبالتزامن مع نشاطاتها التعريفية، تقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عروضاً مميزة على هاتف Galaxy S24 Ultra، مع 4 أضعاف نقاط سامسونج.













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