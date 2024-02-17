الملك يؤكد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة واستمرار دعم الأونروا

MENAFN - Al Wakeel News)التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقدة في ألمانيا.



وتم التأكيد على ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع أنحائها لمنع تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.



وشدد جلالة الملك على أهمية التنسيق العربي لمواصلة دعم الأشقاء في غزة والدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار، والعمل على إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.



كما جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن والعراق، إذ أكد جلالته أن أمن الأردن وأمن العراق واحد.



كما التقى جلالته، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إذ تم بحث العلاقات الأخوية الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.



وتناول اللقاء تداعيات استمرار الحرب على غزة، وأهمية العمل لمنع امتداد دائرة الصراع إلى المنطقة.



والتقى جلالة الملك رئيس وزراء هولندا مارك روته، ورئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، كلا على حدة، إذ تناول اللقاءان علاقات الأردن مع البلدين، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة في غزة.



وجدد جلالته التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب على غزة، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من القيام بدورها الإغاثي الحيوي ضمن تكليفها الأممي.



وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع توسع الصراع، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وحذر جلالته من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.



وجدد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.



وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في ألمانيا يوسف البطاينة.