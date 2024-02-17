مدير مونديال الكرة الشاطئية: الإمارات 2024 أثبت تميزه في أول 48 ساعة

أكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، عضو اللجنة المُنظمة العليا، مدير بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية، أن مونديال "الإمارات 2024" أثبت تميزه وأكد للجميع انه نسخة استثنائية في تاريخ المونديال خلال أول 48 ساعة باعتراف الجميع.

ويشارك 16 منتخبا في منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي يحتضنها ملعب حي دبي للتصميم حتى 25 فبراير الجاري.

وأوضح مدير البطولة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المونديال انطلق بشكل مميز منذ يومه الأول، وسط حضور جماهيري لافت برغم أن يوم الخميس كان يوم عمل؛ وقال : الإقبال الجماهيري منذ أول مباراة في المونديال كان كبيرا، رغم أن المباراة الأولى تنطلق يومياً في الثالثة والنصف عصرا، وأول يومين من أيام العمل، وسوف تزداد أعداد الحضور مع مباريات الفترة المسائية، بشكل يجسد الاهتمام الكبير بهذه البطولة.

وأضاف: الجميل أيضا أن الحضور من الشخصيات الرياضية كان متميزاً سواء مسؤولين أو إداريين أو لاعبين، وهو أمر يدعو إلى التفاؤل، وأعتقد انها بداية موفقة.

وأكد أن جهود اللجنة المنظمة ساهمت أيضا في ريادة هذا الإقبال، خاصة مع وجود العديد من الأنشطة والفعاليات المصاحبة في "مناطق الجماهير" التي تجذب أعداداً كبيرة من الجماهير.

وأضاف: مع كل هذا الحضور المتميز، ينتظر أن يزداد الإقبال كثافة مع إجازة "عطلة نهاية الأسبوع، ومع احتدام المنافسات أكثر بين المنتخبات المشاركة.

وأشار إلى أن المنتخبات الـ15 المشاركة في المونديال، ومعهم منتخب الإمارات، لديها قاعدة جماهيرية كبيرة في دولة الإمارات، من أبناء جاليات هذه المنتخبات، في ظل وجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على النجاح الجماهيري والتنظيمي الذي بدأت بشائره.

وأضاف: في نفس الوقت لا يمكن التغافل عن المستوى الفني المتميز الذي تقدمه جميع المنتخبات في المونديال حتى الآن والندية الكبيرة التي تتسم بها معظم المباريات، وهو ما يبشر بالمزيد من القوة والحماس في المباريات المقبلة خاصة مع انطلاق مباريات الجولة الثانية اليوم السبت.

وأشاد الظاهري، بالمستوى الذي قدمه منتخب الإمارات في أولى مبارياته بالمونديال وتحقيقه الفوز على المنتخب المصري.

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