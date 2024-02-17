وزيرة العدل في صربيا تشيد بأنظمة شرطة دبي الذكية في تعزيز الأمن والأمان



أشادت معالي مايا بوبوفيتش وزيرة العدل في جمهورية صربيا، بالأنظمة الذكية الحديثة المُستخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز سرعة الاستجابة مع البلاغات الطارئة، وتحقيق السلامة المرورية في الطرقات، إلى جانب تعزيز الأمن والأمان على مستوى إمارة دبي، وانعكاس ذلك على تحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارة وزيرة العدل في جمهورية صربيا، إلى مقر القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان في استقبالها معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من مساعدي القائد العام، وكبار الضباط.

وتجولت وزيرة العدل، في مرافق القيادة العامة لشرطة دبي، واطلعت على عدد من الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُستخدمة في سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، والتعامل مع البلاغات بمختلف أنواعها، وحركة انتشار الدوريات الشرطية على مستوى إمارة دبي، والتقنيات الذكية والحديثة المُستخدمة في هذه الدوريات والمُختصة في قراءة لوحات السيارات والتعرف على المخالفة منها، إلى جانب التقنيات التي تربط الدوريات بشكل مباشر بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتعزيز التواصل والاستجابة المباشرة مع الحوادث.

وتضمنت جولة وزيرة العدل في جمهورية صربيا، اطلاعها على دورية "غياث" الذكية، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتضم أنظمة ذكية ومتطورة منها نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة، إلى جانب اطلاعها على منظومة "الدرون بوكس" (drone box) وهي عبارة عن منصة إطلاق الطائرات المؤتمتة من دون طيار في إمارة دبي، والهادفة إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة.

وفي ختام جولتها، تبادلت معالي وزيرة العدل في جمهورية صربيا، ومعالي الفريق عبد الله خليفة المري الدروع التذكارية.

وتأتي زيارة وزيرة العدل في جمهورية صربيا إلى القيادة القيادة العامة لشرطة دبي في إطار زيارتها للدولة ضمن مشاركتها في "القمة العالمية للحكومات" التي انعقدت أعمالها خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الماضي.

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