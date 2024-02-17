بلينكن: هناك فرصة استثنائية لإسرائيل للاندماج في الشرق الأوسط



قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.



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