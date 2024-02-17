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باكو جراند سلام للجودو..كريم عبداللطيف يتخطى بطل بلغاريا ويواجه الطاجيكي شيروف

2/17/2024 7:16:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز لاعب منتخبنا الوطني للجودو كريم عبداللطيف، على بطل بلغاريا كريستوف مارك، في منافسات الوزن الخفيف المتوسط لبطولة باكو جراند سلام والمقامة حالياً في مدينة باكو بأذربيجان بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتختتم منافستها غداً بمشاركة 404 لاعبين ولاعبات يمثلون 62 دولة.

والتقى صباح اليوم لاعبنا كريم عبداللطيف مع بطل بلغاريا في وزن تحت 73 كجم، ليتفوق عليه بالهدف الذهبي، ويتأهل لمواجهة بطل طاجكستان الشاب أبوبكر شيروف.

وعقب ختام المشاركة، ستغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى أوزبكستان، لخوض معسكر إعدادي هناك استعداداً للمشاركة في بطولة "طشقند جراند سلام" والتي تقام من 1 إلى 3 مارس المقبل، ويشارك فيها منتخبنا الوطني بـ 8 أفراد.

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