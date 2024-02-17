عيسى كاظم: مركز دبي المالي الأسرع نمواً عالمياً ونتوقع نتائج قياسية في 2024

أكد سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن المركز حقق أسرع معدلات نمو على المستوى العالمي متوقعاً أن يواصل تحقيق نتائج قياسية في نهاية العام الجاري بما يرسخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال كاظم في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مركز دبي المالي العالمي يعتبر لاعباً فاعلاً ورئيسياً في تعزيز مكانة إمارة دبي وتنمية اقتصادها بمساهمة تصل إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، فيما من المستهدف مضاعفة هذه المساهمة في غضون 10 سنوات بما يتماشي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل.

وأضاف كاظم أن مركز دبي المالي العالمي سيلعب دوراً حيوياً وفاعلاً في تحقيق هذه الاستراتيجية بما يعزز مكانة الإمارات واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم، مشيراً إلى أن المركز يستحوذ على حصة كبيرة من القطاع المالي والمصرفي في دبي بنسبة مساهمة تصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع.

وأشار إلى احتفال المركز بمرور 20 عاماً على أنشاؤه ودوره الكبير في تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى مساهمته في دعم وتيرة نمو اقتصاد دبي، لافتاً إلى ان المركز حقق إنجازات كبيرة طوال هذه الفترة مع تضاعف حجم الإنجازات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح سعادته أن عدد الشركات النشطة في المركز تضاعف خلال الأربع سنوات الماضية من 2500 شركة إلى أكثر من 5500 شركة، إضافة إلى نمو عدد الوظائف الجديدة بنسبة 60% خلال 4 سنوات ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 41.5 ألف شخص يعملون في المركز مع نهاية العام الماضي، وبزيادة بنسبة 15% مقارنة بالعام 2022.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن 2023 كان عاماً استثنائياً نجح مركز دبي المالي العالمي خلاله في تحقيق نتائج قياسية على صعيد العمليات التشغيلية والمؤشرات المالية بما يرسخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية.

وذكر سعادة عيسى كاظم، أن المركز شهد ترخيص 1451 شركة جديدة في العام الماضي بمعدل نمو بنسبة 26% على أساس سنوي، كما زادت إيرادات المركز إلى 1.3 مليار درهم بنمو 23%، وارتفعت الأرباح التشغيلية 27% إلى 859 مليون درهم.

وتوقع كاظم أن يحقق المركز نتائج قياسية في نهاية العام الجاري وذلك انعكاساً للنتائج الواعدة المحققة في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، حيث استطاع المركز تحقيق جميع الأهداف الموضوعة فيما يتعلق بالمؤشرات التشغيلية والمالية لأول شهرين من العام.

ولفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي نجح في تنويع الشركات المستقطبة من الناحية الجغرافية وأيضا من ناحية القطاعات التي تعملها فيها، لافتاً إلى تحقيق شركات التكنولوجيا المالية والابتكار أكبر معدل نمو بزيادة بنسبة 30% لتصل إلى أكثر من 900 شركة.

ويقدر إجمالي عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة العاملة في المركز نحو 1674 شركة مقارنةً مع 1369 في عام 2022، بزيادة قدرها 22%.

وأشار سعادته إلى نجاح المركز في استقطاب عدد هائل من صناديق التحوط تحت مظلة إدارة الأصول والثروات والتي تضم أكثر من 350 شركة عامله في هذا المجال من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لافتاً إلى وجود اهتمام كبير من صناديق تحوط في أوروبا وأمريكا للانتقال إلى مركز دبي المالي وتأسيس فروع لها.

ويتواجد حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي مع تأسيس 15 شركة في عام 2023.

ولفت عيسى كاظم، إلى أن جزء كبير من النمو الذي حققه مركز دبي المالي العالمي يرجع إلى نمو المنطقة والتي يقدر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 12 تريليون دولار، فضلا عن امتلاك المركز لأفضل البني التحتية الموجودة في المنطقة، وأفضل القوانين والتشريعات والأنظمة وجميعها عوامل ساهمت في تسريع وتيرة النمو.

وأوضح أن من بين العوامل الإيجابية التي تم تطويرها وتنميتها على مدى 20 عاماً هو زيادة معدلات الثقة من خلال سلطة دبي للخدمات المالية وتواجد محاكم مركز دبي المالي ليصبح بذلك المركز المالي الأكثر تميزاً في المنطقة.

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