الخدمة المدنية يصدر تعميما للجهات الحكومية بلائحة البعثات الجديدة

الخدمة المدنية يصدر تعميما للجهات الحكومية بلائحة البعثات الجديدة
التاريخ
2/17/2024 7:11:30 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية، ممثلا في قطاع البعثات الذي تشرف عليه الوكيلة المساعدة نرجس دشتي، سيصدر تعميما بلائحة البعثات الجديدة لجميع الجهات الحكومية، حيث يستمر الديوان في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق ببرنامج البعثات للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراه.
ووصفت المصادر بعض بنود اللائحة المالية موضحة أنها جاءت بشكل متميز خاصة رسوم طباعة الكتب التي زادت بدرجة ملحوظة عما ورد في اللائحة القديمة.
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