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الخدمة المدنية يصدر تعميما للجهات الحكومية بلائحة البعثات الجديدة

2/17/2024 7:11:30 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

قالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن ديوان الخدمة المدنية، ممثلا في قطاع البعثات الذي تشرف عليه الوكيلة المساعدة نرجس دشتي، سيصدر تعميما بلائحة البعثات الجديدة لجميع الجهات الحكومية، حيث يستمر الديوان في تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق ببرنامج البعثات للحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراه.
ووصفت المصادر بعض بنود اللائحة المالية موضحة أنها جاءت بشكل متميز خاصة رسوم طباعة الكتب التي زادت بدرجة ملحوظة عما ورد في اللائحة القديمة.

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