الديوان استحقاق الموظف مكافأة مالية أعلى بشرط واحد

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندق

أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية تشترط لاستحقاق الموظف مكافأة التخصص العلمي أن يحصل على درجة علمية أعلى في تخصص يعتبر «امتدادا» لتخصص البكالوريوس، موضحة أن استكمال دراسة الموظف الحاصل على درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير في غير تخصصه لن يحصل على المكافأة.

وبينت أن مكافأة الحصول على درجة الماجستير تبلغ 75 دينارا، ودرجة الدكتوراه 100 دينار. ولا توجد مكافأة لمن يحصل على البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي.