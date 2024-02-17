الديوان استحقاق الموظف مكافأة مالية أعلى بشرط واحد

الديوان استحقاق الموظف مكافأة مالية أعلى بشرط واحد
التاريخ
2/17/2024 7:11:29 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية تشترط لاستحقاق الموظف مكافأة التخصص العلمي أن يحصل على درجة علمية أعلى في تخصص يعتبر «امتدادا» لتخصص البكالوريوس، موضحة أن استكمال دراسة الموظف الحاصل على درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير في غير تخصصه لن يحصل على المكافأة.
وبينت أن مكافأة الحصول على درجة الماجستير تبلغ 75 دينارا، ودرجة الدكتوراه 100 دينار. ولا توجد مكافأة لمن يحصل على البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي.
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