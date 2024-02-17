Saturday, 17 February 2024 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الديوان استحقاق الموظف مكافأة مالية أعلى بشرط واحد

2/17/2024 7:11:29 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق

أوضحت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن نظم ولوائح ديوان الخدمة المدنية تشترط لاستحقاق الموظف مكافأة التخصص العلمي أن يحصل على درجة علمية أعلى في تخصص يعتبر «امتدادا» لتخصص البكالوريوس، موضحة أن استكمال دراسة الموظف الحاصل على درجة البكالوريوس للحصول على درجة الماجستير في غير تخصصه لن يحصل على المكافأة.
وبينت أن مكافأة الحصول على درجة الماجستير تبلغ 75 دينارا، ودرجة الدكتوراه 100 دينار. ولا توجد مكافأة لمن يحصل على البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي.

MENAFN17022024000130011022ID1107863946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث