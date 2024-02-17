وول ستريت جورنال: بايدن رفض اتخاذ أي إجراء بسيط ضد إسرائيل للتعبير عن استياء واشنطن

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-كشفت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت مقترحات لتفعيل حزمة من الإجراءات الخفيفة على إسرائيل كانت تهدف إلى إرسال رسالة استياء من واشنطن.

وبحسب ما ورد، كانت الحزمة تتضمن عكسًا لسياستين من سياسات عهد الرئيس السابق دونالد ترامب: واحدة تسمح بوضع علامة على المنتجات المصنوعة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل على أنها“صنعت في إسرائيل”، وأخرى تعترف فيها الولايات المتحدة بأن مستوطنات الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي.

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يدرسون أيضًا فرض عقوبات على عضوين مؤثرين في حكومة نتنياهو اليمينية: وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير .

وقال مسؤولون أمريكيون إن الحزمة مجتمعة كان من الممكن أن تبعث برسالة قوية من الاستياء. ولكن في النهاية، فرضت إدارة بايدن عقوبات فقط على أربعة مستوطنين إسرائيليين غير معروفين إلى حد كبير، مما خفف مرة أخرى من رد فعل إدارة بايدن على الحرب الإسرائيلية.