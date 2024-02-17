سرايا القدس تنشر مشاهد لعملية ضد قوات الاحتلال
التاريخ
2/17/2024 7:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- مشاهد قالت إنها تظهر عملية نفذها مقاتلوها ضد قوات قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق وشمال شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.
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