صحيفة: شولتس يرفض ترشيح فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف الناتو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Welt am Sonntag إن المستشار الألماني أولاف شولتس لن يقبل ترشيح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو".
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقترح ترشيح فون دير لاين لهذا المنصب في نهاية 2023، وبعد ذلك توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب مناسب إلى شولتس، لكنه رفض هذه الفكرة.
وقال أحد المصادر: "عارض شولتس بشكل قاطع فكرة انتقال فون دير لاين إلى منصب الأمين العام لحلف الناتو". وأوضح أن فون دير لاين تقف، برأي شولتس، موقفا معاديا جدا تجاه روسيا، الأمر الذي قد يصبح أمرا سلبيا في المستقبل.
وذكرت الصحيفة أن المرشح الأفضل لرئاسة حلف الناتو هو القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا مارك روته، مشيرة إلى أن "دعمه يتزايد".
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو القادم.
RT
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