صحيفة: شولتس يرفض ترشيح فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة Welt am Sonntag إن المستشار الألماني أولاف شولتس لن يقبل ترشيح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو".ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اقترح ترشيح فون دير لاين لهذا المنصب في نهاية 2023، وبعد ذلك توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب مناسب إلى شولتس، لكنه رفض هذه الفكرة.



وقال أحد المصادر: "عارض شولتس بشكل قاطع فكرة انتقال فون دير لاين إلى منصب الأمين العام لحلف الناتو". وأوضح أن فون دير لاين تقف، برأي شولتس، موقفا معاديا جدا تجاه روسيا، الأمر الذي قد يصبح أمرا سلبيا في المستقبل.



وذكرت الصحيفة أن المرشح الأفضل لرئاسة حلف الناتو هو القائم بأعمال رئيس وزراء هولندا مارك روته، مشيرة إلى أن "دعمه يتزايد".



ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو القادم.

RT