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نجم برشلونة على رادار سان جيرمان

2/17/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر نادي باريس سان جيرمان الانضمام إلى سباق صيفي على أحد نجوم برشلونة، الذي يحظى باهتمام بعض الأندية الإنجليزية.
وأفادت تقارير صحفية عديدة بعزم برشلونة على بيع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج الصيف المقبل، مطالبا بالحصول على 100 مليون يورو.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، نقلا عن تقارير فرنسية، فإن سان جيرمان يستهدف التعاقد مع دي يونج.
وأفادت الصحيفة بأن النادي الفرنسي يرغب في رفع جودة الفريق، خصوصا بعد تأكد رحيل مهاجمه كيليان مبابي فور انتهاء عقده في يونيو/حزيران المقبل.
ويأتي اللعب الدولي الهولندي على رأس أهداف سان جيرمان، الذي أراد ضمه في 2019 من أياكس أمستردام قبل انتقاله للبارسا.
وتشير بعض التقارير إلى انفتاح دي يونج هذه المرة على فكرة مغادرة البارسا بعد تمسكه بالبقاء في كتالونيا طوال السنوات الماضية، ما يفتح الباب أمام بطل فرنسا لضمه.
ويحظى دي يونج أيضا باهتمام الثنائي الإنجليزي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ملاعب

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