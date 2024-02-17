مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 17-2-2024 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات بملاعب العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برينتفورد، بالإضافة إلى القمة النارية في الدوري الإنجليزي بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.كما يخوض الدولى المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت مواجهة نارية بالدوري الفرنسي أمام فريق باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.مواعيد مباريات الدوري الإنجليزيبرينتفورد × ليفربول – الثالثة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1بيرنلى × أرسنال – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 1فولهام × أستون فيلا – السادسة مساءنيوكاسل يونايتد × بورنموث – السادسة مساءنوتينجهام فورست × وست هام يونايتد – السادسة مساءتوتنهام × وولفرهامبتون – السادسة مساءمانشستر سيتى × تشيلسي – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسبانيأتلتيكو مدريد × لاس بالماس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3أوساسونا × قادش – السادسة والربع مساءسيلتا فيجو × برشلونة – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3فالنسيا × إشبيلية – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

نابولى × جنوى – الخامسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

هيلاس فيرونا × يوفنتوس – الثامنة مساء

أتالانتا × ساسولو – الحادية عشر إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × بوروسيا دورتموند – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 6

ماينز × أوجسبورج – الخامسة والنصف مساء

هوفنهايم × يونيون برلين – الخامسة والنصف مساء

هايدنهايم × باير ليفركوزن – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 5

دارمشتات × شتوتجارت – الخامسة والنصف مساء

لايبزيج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الثامنة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل × لوهافر – ااسابعة مساء

نانت × باريس سان جيرمان – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم × الفيحاء – الخامسة مساء

النصر × الفتح – الثامنة مساء

ملاعب