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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

2/17/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 17-2-2024 العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات بملاعب العالم، يتصدرها مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره برينتفورد، بالإضافة إلى القمة النارية في الدوري الإنجليزي بين فريقي مانشستر سيتي وتشيلسي.
كما يخوض الدولى المصري مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت مواجهة نارية بالدوري الفرنسي أمام فريق باريس سان جيرمان صاحب الصدارة.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد × ليفربول – الثالثة والنصف ظهرا – على قناة beIN Sports HD 1
بيرنلى × أرسنال – السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
فولهام × أستون فيلا – السادسة مساء
نيوكاسل يونايتد × بورنموث – السادسة مساء
نوتينجهام فورست × وست هام يونايتد – السادسة مساء
توتنهام × وولفرهامبتون – السادسة مساء
مانشستر سيتى × تشيلسي – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد × لاس بالماس – الرابعة عصرا – على قناة beIN Sports HD 3
أوساسونا × قادش – السادسة والربع مساء
سيلتا فيجو × برشلونة – الثامنة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا × إشبيلية – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
نابولى × جنوى – الخامسة مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
هيلاس فيرونا × يوفنتوس – الثامنة مساء
أتالانتا × ساسولو – الحادية عشر إلا ربع مساء – على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولفسبورج × بوروسيا دورتموند – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 6
ماينز × أوجسبورج – الخامسة والنصف مساء
هوفنهايم × يونيون برلين – الخامسة والنصف مساء
هايدنهايم × باير ليفركوزن – الخامسة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 5
دارمشتات × شتوتجارت – الخامسة والنصف مساء
لايبزيج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الثامنة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل × لوهافر – ااسابعة مساء
نانت × باريس سان جيرمان – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الحزم × الفيحاء – الخامسة مساء
النصر × الفتح – الثامنة مساء

ملاعب

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