الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي: من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس

الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي: من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس
التاريخ
2/17/2024 7:06:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني إن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.
وطالب في كلمة خلال قمة الاتحاد الأفريقي بوقف فوري للقتل في غزة.
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