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الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي: من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس

2/17/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني إن من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتها القدس.

وطالب في كلمة خلال قمة الاتحاد الأفريقي بوقف فوري للقتل في غزة.

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