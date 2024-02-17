متحدثة باسم نافالني تطالب بتسليم جثمانه إلى عائلته «فوراً»

وسقط نافالني، وهو محام سابق عمره 47 عاماً، مغشياً عليه وتوفي أمس (الجمعة) بينما كان يسير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي في خارب على بعد حوالي 1900 كيلومتر شمال شرقي موسكو، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لثلاثة عقود، حسبما قالت السلطات.

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