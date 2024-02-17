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متحدثة باسم نافالني تطالب بتسليم جثمانه إلى عائلته «فوراً»

2/17/2024 7:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت كيرا يارميش، المتحدثة باسم المعارض الروسي أليكسي نافالني، اليوم (السبت)، وفاته، مشيرة إلى إخطار رسمي تسلمته والدته، وفقاً لوكالة ((رويترز)).


وسقط نافالني، وهو محام سابق عمره 47 عاماً، مغشياً عليه وتوفي أمس (الجمعة) بينما كان يسير في مستعمرة عقابية في القطب الشمالي في خارب على بعد حوالي 1900 كيلومتر شمال شرقي موسكو، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لثلاثة عقود، حسبما قالت السلطات.


وقالت يارميش: ((نطالب بتسليم جثة أليكسي نافالني لعائلته على الفور)).

الشرق الأوسط

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