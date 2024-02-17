كوريا الشمالية تنتقد عمليات الاستطلاع الجوّي الكورية الجنوبية والأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقدت كوريا الشمالية أنشطة الاستطلاع المشتركة لسلاحي الجو الكوري الجنوبي والأميركي، فوق شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى أنها تصعّد أزمة المنطقة.



وفي تعليق اليوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ((كيه.سي.إن.إيه)) أن الحليفين كثفا ((أعمال التجسس)) هذا الشهر، مضيفة أن تلك الخطوات تمثل تهديدا واضحا للنظام واستفزازا خطيرا.



وزعمت الوكالة الكورية الشمالية أن طائرات الاستطلاع الإلكترونية المشتركة الأميركية، طراز ((كومبات سنت)) و((ريفيت)) والمركبة الجوية من دون طيار، التي تحلق على ارتفاع عال، من طراز ((غلوبال هوك)) وطائرات الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوا، من طراز ((بيس آي)) الكورية الجنوبية، حاولت جمع معلومات استخباراتية واسعة النطاق من مناطق داخلية لكوريا الشمالية.



وأضافت الوكالة، الناطقة بلسان الدولة أن الحليفين شاركا في هذا التجسس بشكل شبه يومي، منذ بدء العام وأنهما كشفا عمدا مسارات الطيران بهدف استفزاز النظام.

الشرق الأوسط