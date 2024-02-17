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وزير الخارجية الصيني: لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة

2/17/2024 7:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي "لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة"


واضاف "تم تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبحت غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا ، يجب تحقيق تسوية دائمة على أساس حل الدولتين وحينها يمكن أن تحقق إسرائيل أمنها "


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