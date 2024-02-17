وزير الخارجية الصيني: لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة

وزير الخارجية الصيني: لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة
التاريخ
2/17/2024 7:06:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي "لن نسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة"
واضاف "تم تهجير أجيال من الشعب الفلسطيني وأصبحت غير قادرة على العودة إلى ديارها حتى يومنا هذا ، يجب تحقيق تسوية دائمة على أساس حل الدولتين وحينها يمكن أن تحقق إسرائيل أمنها "
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