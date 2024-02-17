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ليفربول يلتقي برينتفورد بالدوري الإنجليزي

2/17/2024 7:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يفتتح فريق ليفربول مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي اليوم عندما يحل ضيفا علي نظيره برينتفورد، على ملعب "جريفين بارك" في الثالثة والنصف في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لليفربول المتصدر بفارق نقطتين فقط عن اقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.
مباراة اليوم تشهد عودة منتظرة للفرعون محمد صلاح عقب فترة بسبب الإصابة التي تعرض لها في بطولة أمم افريقيا وتحديدا في مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية لدور المجموعات، فيما تشهد المباراة غياب ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن للإصابة.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، مما يعني ان أي نتيجة بخلاف الفوز ستضع ليفربول في ورطة قبل الأمتار الأخيرة من نهاية الدوري، فيما يحتل برينتفورد المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة.
ويحتل مانشستر سيتي، وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 52 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بعد تغلبه الثمين، على ضيفه فريق إيفرتون، بثنائية نظيفة، وبنفس الرصيد يحتل أرسنال المركز الثالث، بعد فوزه الكاسح على مضيفه فريق وست هام يونايتد، بسداسية نظيفة.
ويتواجد توتنهام، فى المركز الرابع، برصيد 47 نقطة، بعد فوزه القاتل على ضيفه فريق برايتون، بهدفين مقابل هدف، ثم أستون فيلا خامسا برصيد 46 نقطة، ومانشستر يونايتد فى المركز السادس برصيد 41 نقطة، بعد فوزه على أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف.

ملاعب

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