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البرلمان العربي يحذر من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة

2/17/2024 7:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذر البرلمان العربي من خطورة توسيع رقعة الصراع في المنطقة، داعيا إلى ضرورة تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في العمل على الحد من تداعيات هذه الصراعات التي تؤثر على أمن واستقرار المنطقة.


جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، محسن المندلاوي، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، الذي تستضيفه المغرب.


وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع البرلمان العراقي في المجالات كافة خاصة مع ترؤس العراق الفترة الحالية للاتحاد البرلماني العربي، ما يساهم في تنسيق الجهود والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضايا العربية ومواجهة التحديات الراهنة التي تعصف بالمنطقة وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة.


بترا

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